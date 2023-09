Eboli: Costituito il nuovo coordinamento di “Eboli Responsabile”

Il movimento politico “Eboli Responsabile” prosegue nel suo percorso di costruzione con l’elezione del nuovo coordinamento. Il gruppo che in aula consiliare fa capo a Damiano Capaccio ha formalizzato la nomina di Michele Mondelli come nuovo coordinatore del gruppo, affiancato da Paola Massarelli e Ivan Vernosce.

Professionisti affermati, cittadini attivi, giovani con esperienza e militanza nei partiti che nel tessuto sociale locale.

Eboli Responsabile riparte

“Il nostro obiettivo è essere il punto di riferimento di tutte le forze sociali, degli enti del terzo settore, dei comitati e di tutti i gruppi informali rappresentativi della cittadinanza attiva che vogliono credere in una Politica partecipata, efficace e che guardi al futuro. Nella prossima settimana proporremo le linee programmatiche che saranno alla base delle iniziative portate avanti dal gruppo. I temi saranno quelli che hanno sempre contraddistinto l’azione di questo gruppo politico: i diritti e la dignità delle persone, il lavoro e la lotta alla povertà, il verde urbano e il decoro, lo sport e la cultura, lo sviluppo economico e sociale della Città è quanto dichiara il nuovo coordinamento del gruppo”.

Il futuro

L’epilogo della crisi di maggioranza durata dieci mesi dell’attuale amministrazione spinge anche Eboli Responsabile a lavorare con ancora più convinzione nella creazione di un’alternativa sana alle forze politiche attualmente in campo.

“Liquidare una situazione che ha tenuto sotto scacco Eboli per così tanto tempo con un comunicato stampa in cui si afferma che va tutto bene e il futuro è roseo rappresenta il tentativo di dissimulare una palese debolezza di fondo. Non ammettere mai una responsabilità, un problema, un imprevisto, non fa altro che evidenziare come il sindaco Conte e la sua maggioranza siano lontani dalla realtà” scrivono ancora dal coordinamento.

E concludono: “Non abbiamo mai favorito il ricatto messo in atto da un gruppo nato con il solo scopo di chiedere più poltrone ma abbiamo garantito che non fossero andati persi importanti finanziamenti per la nostra Città. Nonostante questo il nostro giudizio sugli atti di indirizzo politico di questa maggioranza è negativo”.