Campagna: “Dimissioni per responsabilità”, la scelta dei 5 consiglieri per il futuro della Città

Sono ore concitate a Campagna sul fronte politico. Le dimissioni dei cinque consiglieri comunali, rappresentano un passaggio politico di grande rilievo. I consiglieri comunali Pierfrancesco D’Ambrosio, Cosimo Tommasiello, Adele Amoruso, Liberato Naimoli e Luca D’Ambrosio, dal giugno 2023, hanno svolto il proprio ruolo di opposizione in Consiglio comunale con impegno costante, serietà istituzionale e profondo senso di responsabilità.

Le proposte

Un’azione politica portata avanti esclusivamente nell’interesse della comunità, attraverso interpellanze e mozioni mirate ad affrontare problemi concreti e quotidiani dei cittadini. Nel corso di questi mesi, numerose proposte avanzate dall’opposizione hanno trovato piena condivisione all’interno del Consiglio comunale, venendo approvate all’unanimità.

I temi centrali

Questioni centrali come la sicurezza stradale, la refezione e il trasporto scolastico, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la gestione del traffico cittadino e le anomalie nelle bollette dell’acqua sono state oggetto di atti di indirizzo chiari e condivisi.

Nonostante ciò, alle decisioni assunte dall’assise comunale non è mai seguita una reale e concreta azione amministrativa. Gli indirizzi approvati sono rimasti lettera morta, senza interventi, senza attuazione e senza risposte tangibili ai bisogni segnalati, alimentando un crescente senso di immobilismo e inefficienza.

Le motivazioni

In questo contesto, la scelta delle dimissioni non rappresenta un gesto di rottura fine a sé stesso, ma un atto di responsabilità politica. Un passaggio necessario per determinare lo scioglimento del Consiglio comunale e restituire la parola ai cittadini di Campagna, affinché possano esprimersi democraticamente ed eleggere un nuovo governo cittadino.

Secondo i cinque consiglieri, questa decisione si rende indispensabile per porre fine a un’amministrazione che, sotto la guida di un Sindaco ritenuto inadeguato, ha dimostrato di non saper affrontare le reali esigenze della comunità e di non riuscire a tradurre gli atti politici in azioni concrete.

L’auspicio

Un riconoscimento particolare viene rivolto ai consiglieri comunali di maggioranza che, con coraggio e senso delle istituzioni, hanno scelto di condividere questa scelta, anteponendo l’interesse generale della Città a logiche di parte.Infine, un ringraziamento sentito va a tutti i cittadini che in questi anni hanno sostenuto un’opposizione difficile ma coerente, portata avanti con trasparenza, determinazione e nel solo interesse della comunità.

Alla città di Campagna, i cinque consiglieri rivolgono un augurio sincero: quello di poter presto contare su un’amministrazione capace, competente e realmente all’altezza delle sfide che il futuro richiede.