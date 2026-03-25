Campagna, blitz antidroga nelle scuole: diversi alunni segnalati

I Carabinieri della Stazione di Campagna, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello hanno svolto una importante operazione antidroga nelle scuole.

L’operazione

I militari, con i cani antidroga in dotazione all’Arma, hanno passato al setaccio le varie aule e gli ambienti di un Istituto Superiore. Nel corso del controllo specifico sono stati trovati alcuni grammi di stupefacente e per questo motivo si è proceduto alla segnalazione alla Prefettura dei giovani che ne erano in possesso.

L’impegno dei Carabinieri

Resta alta l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dello spaccio e del consumo di droghe soprattutto tra i più giovani. Il controllo odierno appartiene ad una lunga serie che ha visto svolgere attività del genere, recentemente anche in altri Istituti scolastici.