Piana del Sele

Campagna al voto: corsa a tre per la poltrona di Sindaco, ma spunta l’ombra del quarto candidato

Si scalda il clima politico in vista del 24 e 25 maggio. Tra volti noti e possibili sorprese dell'area grillina, ecco lo scenario a poche settimane dalla presentazione delle liste

Antonio Elia
Campagna, candidati a sindaco

A Campagna si accende ufficialmente la corsa elettorale in vista delle prossime amministrative. Al momento sono tre i candidati a sindaco già in campo, ma il quadro potrebbe presto arricchirsi di nuovi protagonisti.

I tre nomi già in campo

La sfida per la successione dello sfiduciato sindaco Biagio Luongo vede attualmente ai nastri di partenza:

  • Livio Moscato: avvocato con una solida esperienza nel tessuto locale;
  • Adele Amoruso: anch’essa avvocato, pronta a rappresentare una parte dell’elettorato;
  • Pierfrancesco D’Ambrosio: ingegnere che rappresenta, almeno in parte, una novità nello scenario politico locale, pur avendo già tentato in passato la scalata alla fascia tricolore.

Tre profili diversi, espressione di sensibilità e percorsi distinti, che iniziano a delineare un confronto che si preannuncia acceso e frammentato.

L’ipotesi del quarto candidato: l’area grillina si muove

Ma non è finita qui. Nelle ultime ore prende sempre più corpo l’ipotesi di una quarta candidatura: quella di Santino Campagna. Figura vicina all’area dei “grillini”, Campagna potrebbe decidere di scendere in campo e rendere ancora più articolata la competizione, spostando gli equilibri del voto.

Le date chiave: quando si vota?

Il clima politico si fa sempre più rovente con l’avvicinarsi delle scadenze ufficiali:

  1. 24 Aprile: Termine ultimo per la presentazione ufficiale delle liste.
  2. 24 e 25 Maggio: Apertura delle urne per i cittadini.

Da fine aprile partirà ufficialmente la campagna elettorale vera e propria. Campagna si prepara quindi a vivere settimane decisive, tra alleanze da definire, programmi da presentare e una competizione che si annuncia aperta e tutt’altro che scontata.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.