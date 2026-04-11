Campagna al voto: corsa a tre per la poltrona di Sindaco, ma spunta l’ombra del quarto candidato

A Campagna si accende ufficialmente la corsa elettorale in vista delle prossime amministrative. Al momento sono tre i candidati a sindaco già in campo, ma il quadro potrebbe presto arricchirsi di nuovi protagonisti.
I tre nomi già in campo
La sfida per la successione dello sfiduciato sindaco Biagio Luongo vede attualmente ai nastri di partenza:
- Livio Moscato: avvocato con una solida esperienza nel tessuto locale;
- Adele Amoruso: anch’essa avvocato, pronta a rappresentare una parte dell’elettorato;
- Pierfrancesco D’Ambrosio: ingegnere che rappresenta, almeno in parte, una novità nello scenario politico locale, pur avendo già tentato in passato la scalata alla fascia tricolore.
Tre profili diversi, espressione di sensibilità e percorsi distinti, che iniziano a delineare un confronto che si preannuncia acceso e frammentato.
L’ipotesi del quarto candidato: l’area grillina si muove
Ma non è finita qui. Nelle ultime ore prende sempre più corpo l’ipotesi di una quarta candidatura: quella di Santino Campagna. Figura vicina all’area dei “grillini”, Campagna potrebbe decidere di scendere in campo e rendere ancora più articolata la competizione, spostando gli equilibri del voto.
Le date chiave: quando si vota?
Il clima politico si fa sempre più rovente con l’avvicinarsi delle scadenze ufficiali:
- 24 Aprile: Termine ultimo per la presentazione ufficiale delle liste.
- 24 e 25 Maggio: Apertura delle urne per i cittadini.
Da fine aprile partirà ufficialmente la campagna elettorale vera e propria. Campagna si prepara quindi a vivere settimane decisive, tra alleanze da definire, programmi da presentare e una competizione che si annuncia aperta e tutt’altro che scontata.