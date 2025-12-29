Camerota, ufficializzate 6 nuove assunzioni a tempo indeterminato: Comune rilancia l’efficienza amministrativa

Ridisegnare l’organico del comune di Camerota, per restituire efficienza, stabilità e prospettiva alla macchina amministrativa. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta che nella giornata di oggi ha ufficializzato l’assunzione a tempo indeterminato di sei nuove figuri professionali, all’interno degli uffici comunali. Un risultato importante per il comune di Camerota, frutto di un lavoro lungo e costante.

“Fino a pochi anni fa la macchina comunale era oggettivamente in ginocchio, con carenze strutturali e di personale che rendevano difficile garantire servizi efficienti ai cittadini – ha commentato il primo cittadino Scarpitta – Oggi la situazione è profondamente cambiata”. E poi ha aggiunto: “Parallelamente al percorso di risanamento dell’Ente, portato avanti con rigore e determinazione, si è avviata anche una quasi totale ridisegnazione dell’organico comunale, restituendo efficienza, stabilità e prospettiva alla struttura amministrativa”, conclude.