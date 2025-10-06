Camerota, sopralluogo sulla SP 562 dopo la caduta del masso. Domani al via gli interventi di disgaggio e messa in sicurezza

"Solo dopo il completamento delle verifiche e degli interventi potremo valutare la riapertura della strada"

A cura di Comunicato Stampa
Mingardina

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, alle ore 16:00, il sopralluogo tecnico lungo la Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, dove nella giornata di domenica si era verificata la caduta di un grosso masso che ha reso necessario disporre la chiusura totale della carreggiata.

Il sopralluogo

Sul posto erano presenti il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, l’architetto Pasquale Leone, i tecnici comunali, gli operatori della Protezione Civile, la Polizia Municipale e la squadra dei rocciatori specializzati incaricata di verificare la stabilità del costone roccioso e pianificare gli interventi di sicurezza.

A seguito del sopralluogo è stato disposto che domani mattina, martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 8:00, prenderanno il via le operazioni di disgaggio delle masse rocciose pericolanti e la conseguente messa in sicurezza del versante.

Al momento non è ancora possibile stimare con precisione la durata dei lavori, che dipenderà dall’esito delle prime verifiche e dalla complessità delle operazioni necessarie.

Il commento

Il sindaco Scarpitta ha ribadito l’importanza di procedere con la massima prudenza e tempestività:

“Stiamo lavorando per garantire la sicurezza di tutti. Solo dopo il completamento delle verifiche e degli interventi potremo valutare la riapertura della strada. Comprendiamo i disagi per residenti e operatori, ma la priorità resta la tutela della vita umana.”

La SP 562 resterà dunque chiusa al transito veicolare e pedonale fino a nuova comunicazione, nel tratto compreso tra il km 6+300 e il km 6+800.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Omignano Scalo: grande successo per la IV edizione del Tamorra Festival

Due giornate dedicate alla musica popolare, alla danza e alle tradizioni locali…

Piano traffico rinviato: Eboli si prepara a un autunno di cantieri e modifiche alla viabilità

Con uno slittamento di due giorni rispetto alla tabella organizzativa, il nuovo…

Futsal: vince la Feldi, ‘Volpi’ in testa al campionato

Sconfitta di misura per lo Sporting Sala Consilina

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.