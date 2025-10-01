Camerota, sistema fognario e di depurazione: domani la presentazione pubblica dei lavori

Il Comune di Camerota, in collaborazione con Consac Gestione Idriche S.p.A., invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà domani, giovedì 2 ottobre alle ore 10.30, presso il Lido Club Michele, in località Mingardo a Marina di Camerota.

Gli interventi

Durante l’evento verranno illustrati nel dettaglio due importanti progetti infrastrutturali, fondamentali per il miglioramento dei servizi ambientali e idrici del territorio: la realizzazione funzionale del sistema fognario Portigliola – Camerota e, dall’altro, la realizzazione del sistema di trasporto con successivo trattamento all’impianto di Licusati dei reflui urbani collettati a Camerota capoluogo.

L’intervento più rilevante, finanziato con fondi del PNRR per 1,5 milioni di euro, sarà eseguito dall’impresa Aedinovis srl di Bari e prevede: • Area Mingardo (Camerota): realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento in sostituzione di quello esistente e posa sotto la strada SR 562 di due nuove condotte: una premente in Pead Pe 100 RC lunga circa 345 metri e una a gravità in PVC Dn 315 lunga 355 metri, collegate a pozzetti di arrivo presso il nuovo impianto.

All’incontro interverranno il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, il presidente di Consac Gennaro Maione e il presidente del Cab Raffaele Esposito. L’appuntamento sarà l’occasione per condividere con i cittadini e con gli operatori balneari della zona Mingardo tutte le informazioni tecniche e operative sulle opere, che rivestono un ruolo decisivo per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio.