Funerali di Carlo Nicolella: il comune di Camerota proclama il lutto cittadino per la giornata di domani

L’Amministrazione comunale di Camerota, interpretando il sentimento di profondo dolore che ha colpito l’intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 15 gennaio, giorno delle esequie che si terranno alle ore 14:30, presso la Chiesa di San Lorenzo Martire a Torre Orsaia, in segno di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Carlo Nicolella per la tragica e improvvisa scomparsa di un giovanissimo concittadino, Carlo, venuto a mancare a soli 17 anni.

Un segno dall’alto valore simbolico

“Un gesto simbolico, ma sentito, per condividere il dolore, stringerci attorno ai familiari e testimoniare il rispetto e la partecipazione di tutta la comunità di Camerota nel giorno delle esequie, che si svolgeranno a Torre Orsaia”, fanno sapere dall’amministrazione. L’invito è a vivere questa giornata con raccoglimento e rispetto.