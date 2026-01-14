Torre Orsaia: domani l’ultimo saluto a Carlo Nicolella. Proclamato lutto cittadino

Si terranno domani pomeriggio alle ore 14:30, presso la Chiesa di San Lorenzo Martire a Torre Orsaia, i funerali di Carlo Nicolella il 17enne deceduto lo scorso sabato nell’ospedale “Immacolata” di Sapri, dov’era ricoverato dalla mattinata di giovedì 8 Gennaio, per una miocardite acuta che a quanto pare non gli ha lasciato scampo.

Liberata la salma

Dopo il decesso, la Procura di Lagonegro ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Un esame fondamentale e irripetibile, effettuato nella giornata di ieri e durato diverse ore, necessario per stabilire in maniera definitiva le cause della morte del giovane Carlo, i cui risultati si conosceranno tra 90 giorni. Nella mattinata odierna la salma è stata liberata e restituita ai genitori per organizzare l’ultimo e doveroso saluto al giovane. Una tragedia che ha letteralmente lasciato sotto shock la famiglia del ragazzo e sconvolto l’intero comprensorio.

Il cordoglio

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e di vicinanza che parenti, amici e anche semplici conoscenti hanno indirizzato ai familiari di Carlo per una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere. Nella giornata del funerale, il Sindaco di Torre Orsaia Pietro Vicino ha istituto il lutto cittadino come segno di vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza alla famiglia di Carlo Nicolella, troppo presto strappato alla vita.