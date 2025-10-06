Camerota, masso invade la carreggiata sul Mingardo: atteso nel pomeriggio sopralluogo tecnico

È previsto per il primo pomeriggio odierno un sopralluogo lungo la strada Provinciale 562 del Mingardo, in località Cala Del Cefalo, a seguito della caduta di un masso di grosse dimensione avvenuta nella serata di ieri, nei pressi della galleria Mingardo.

Il sopralluogo

Un sopralluogo esplorativo al quale prenderanno parte il Comune di Camerota, i tecnici provinciali e i rocciatori. Saranno proprio quest’ultimi a stabilire il da farsi attraverso un’ispezione del costone roccioso dal quale è caduto il masso e un eventuale disgancio delle delle rocce laddove fossero instabili. Solo un miracolo ha evitato, nella serata di ieri, che la caduta del grosso masso sulla carreggiata in località Cala del Cefalo, provocasse una tragedia in una domenica pomeriggio di pioggia.

La strada del Mingardo infatti è un’arteria che rappresenta un’importante via di Protezione Civile per il collegamento del territorio di Camerota con la fascia costiera. Constatato il grave pericolo per la pubblica incolumità, il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, appreso nell’immediatezza quanto accaduto, ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto interessato e l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).