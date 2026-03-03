Cilento

Camerota: Giovanni Saturno nuovo vicesindaco, confermata la rotazione prevista dal programma Terradamare

Una nomina che rientra nella rotazione annunciata dal sindaco di Camerota durante la scorsa campagna elettorale

Giovanni Saturno

Con apposito decreto sindacale, la carica di vicesindaco del Comune di Camerota è stata attribuita all’assessore Giovanni Saturno, che subentra all’assessore Francesco Saturno.

La nomina rientra nella rotazione programmata e annunciata fin dalla campagna elettorale dalla lista Terradamare, con l’obiettivo di garantire che la figura del vicesindaco sia espressione, nel corso del mandato, di tutte e tre le frazioni del territorio comunale.

Nuova rotazione nella giunta di Camerota

Nel rispetto di questo principio, il sindaco rappresenta Marina di Camerota, mentre la carica di vicesindaco ha riguardato inizialmente Lentiscosa, successivamente Camerota capoluogo e ora Licusati. La rotazione avviene con cadenza di circa un anno e mezzo, come previsto sin dall’inizio del mandato amministrativo.

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto dal vicesindaco uscente e di augurio al nuovo incaricato:

«Ringrazio Francesco Saturno per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi al servizio della comunità. A Giovanni Saturno rivolgo i miei auguri di buon lavoro, certo che saprà interpretare questo ruolo con responsabilità e spirito di servizio verso tutto il territorio».

Il commento

Anche l’assessore Francesco Saturno ha commentato il passaggio di consegne:

«Il desiderio di fare e l’orgoglio di essere il vicesindaco del mio Comune mi hanno sempre accompagnato e continueranno a farlo. Ma gli accordi vanno rispettati. Mi sono impegnato come consigliere per 20 mesi, poi come vicesindaco per altri 20 mesi, e continuerò a farlo oggi nel ruolo di assessore, con lo stesso senso di responsabilità. Perché la vita insegna che non sono i titoli a fare la differenza, ma la passione, la volontà e la dedizione verso un progetto condiviso».

Le deleghe già attribuite ai singoli assessori restano invariate e non hanno subito alcuna modifica.

