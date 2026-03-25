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Camerota: Consac avvia lavori su 35 km di reti idriche nel Cilento, più servizi idrici di alta qualità

Interventi su 35 km di reti idriche tra digitalizzazione e rifacimento dei tratti obsoleti per garantire acqua di qualità, continuità del servizio e sostenibilità ambientale

Comunicato Stampa
Gennaro Maione

Dal controllo delle pressioni alla ricerca delle perdite, da un’attenta analisi del comportamento dell’infrastruttura alle attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento dei tratti a più alto grado di obsolescenza.

Le attività Consac

Nell’ambito delle attività di sostituzione reti, per un totale di 35 km nell’area Cilento-Vallo di Diano, Consac – attuatore di II livello del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha operato numerosi interventi nel territorio del comune di Camerota, in particolare nelle località Capocanto, Marco, Trarro e Pusigno.

“Attività – spiegano il presidente della società, Gennaro Maione, e il sindaco Scarpitta – che permetteranno ai cittadini di beneficiare di un servizio di fornitura caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e nella qualità della risorsa idropotabile erogata”.

Migliora qualità, continuità e sostenibilità dell’acqua

Da un lato, infatti, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Dall’altro, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua.

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