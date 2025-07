Camerota, comune premiato da RICREA per i risultati eccellenti nella raccolta differenziata dell’acciaio

Mattinata di grande soddisfazione per il Comune di Camerota, che oggi ha ricevuto un importante riconoscimento da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, nell’ambito della campagna estiva “Cuore Mediterraneo”.

La mattinata

La cerimonia si è svolta presso il porto turistico di Marina di Camerota, dove l’inviata della campagna ha consegnato il premio al Comune per l’impegno virtuoso dimostrato nella raccolta differenziata dell’acciaio. I dati parlano chiaro: nel 2025 si stima la raccolta di 20 tonnellate di imballaggi in acciaio, con un incremento dell’81,8% rispetto al 2024, numeri che confermano Camerota tra le realtà più virtuose in Campania e in Italia.

I riconoscimenti

Oltre al Comune, sono stati premiati anche Sarim Ambiente Srl, azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale, e la piattaforma di selezione Ageco Sud Srl, che si occupa della lavorazione degli imballaggi in acciaio. A completare il racconto della filiera, è intervenuto anche Gennaro Sannino di Combas Srl, centro servizi specializzato nella lavorazione della banda stagnata, sottolineando quanto il contributo di una comunità consapevole possa generare risultati concreti: “La sostenibilità non è solo una questione industriale, ma prima di tutto culturale.

Quando un territorio si impegna davvero, come Camerota, l’impatto è reale: meno rifiuti, meno CO₂, più economia circolare”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Amministrazione Comunale: “Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Camerota è immersa nel Parco Nazionale del Cilento e abbracciata dall’Area Marina Protetta degli Infreschi: tutelare l’ambiente è una responsabilità che ci riguarda tutti, ogni giorno. E i risultati raggiunti dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta”. La tappa di Camerota rientra nel tour nazionale “Cuore Mediterraneo”, promosso da RICREA per sensibilizzare cittadini e turisti sulle qualità e i valori del riciclo dell’acciaio, un materiale che si ricicla al 100% e all’infinito.