Camerota, “Bandiere Blu 2023”: “Il nostro territorio continua a dimostrare grande attenzione nei confronti dell’ambiente”, le parole del Sindaco Scarpitta

Camerota è stata ancora una volta premiata con la Bandiera Blu, per il terzo anno consecutivo. Questo importante riconoscimento conferma l’impegno dell’amministrazione comunale e dei cittadini per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio.

La dichiarazione

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha dichiarato di essere molto soddisfatto del risultato ottenuto: “È stata una giornata davvero emozionante per il riconoscimento di questo importante doppio vessillo. E’ il segnale che il nostro territorio continua a dimostrare grande attenzione nei confronti dell’ambiente e di tutte le bellezze naturalistiche che il Creato ci ha donato“.

La Bandiera Blu è un certificato di qualità che premia i comuni che si distinguono per la qualità delle spiagge e dei servizi offerti ai turisti. Camerota ha ottenuto per la prima volta questo prestigioso riconoscimento nel 2021 e lo ha confermato anche nel 2022 e nel 2023, sia per il mare e le spiagge, che per gli approdi.

Il sindaco Scarpitta ha sottolineato l’importanza della Bandiera Blu per il turismo del territorio e ha annunciato che nei prossimi giorni si terrà una riunione per seguire alla lettera le linee guida suggerite durante la cerimonia di premiazione a Roma. “Lavoreremo duramente per conservare la Bandiera Blu e per migliorare sempre di più”, ha concluso Scarpitta.

Il comune di Camerota ha dimostrato di essere un esempio virtuoso per la tutela dell’ambiente e la promozione del turismo sostenibile. La conferma della Bandiera Blu per il terzo anno consecutivo è una grande soddisfazione per tutta la comunità, che continuerà a lavorare per preservare le bellezze naturali del territorio e offrire servizi di qualità ai turisti.