Camerota: attivato trasporto gratuito per pazienti dializzati

Anche per l’estate 2025, l’Amministrazione Comunale di Camerota rinnova il servizio di trasporto gratuito dedicato ai pazienti dializzati, istituito con successo lo scorso anno. Il servizio, rivolto sia ai cittadini residenti che ai turisti in vacanza sul territorio comunale, prevede il trasporto verso i centri dialisi di Sapri.

L’importanza dell’iniziativa

Un’iniziativa di grande valore sociale e sanitario, che risponde concretamente alle esigenze delle fasce più fragili e rende il territorio di Camerota ancora più inclusivo e accogliente.

«Questa Amministrazione è molto attenta alla sanità – dichiara il vicesindaco, Dott. Francesco Saturno – e sta cercando in tutti i modi di eliminare le distanze dai centri ospedalieri. Questo servizio è fondamentale per le famiglie dei nostri concittadini che lavorano in estate e hanno difficoltà a trasportare i propri familiari. È anche un modo per attrarre turisti che, in passato, avevano rinunciato a venire da noi per motivi legati alla salute. Vogliamo assicurare pari dignità anche alle fasce più deboli e migliorare continuamente i servizi per tutti.»

Sulla stessa linea il commento del sindaco Mario Salvatore Scarpitta: «Camerota è una terra accogliente, che mette la persona al centro. Abbiamo voluto riproporre questo servizio perché crediamo fermamente che il diritto alla salute debba essere garantito sempre, anche in vacanza. È un segnale di civiltà e rispetto verso chi affronta ogni giorno la sfida della malattia. Con iniziative come questa, siamo vicini ai nostri cittadini e a chi sceglie il nostro territorio per trascorrere un periodo di serenità.»