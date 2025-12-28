Calpazio, cambio in panchina: si dimette Pecora, arriva Ivan Solimeno

L’ASD Calpazio 1963 volta pagina. Attraverso una nota ufficiale, il club ha comunicato di aver ricevuto e accettato le dimissioni di Gaetano Pecora, tecnico della prima squadra. Una decisione che segna la fine di un rapporto caratterizzato da reciproca stima, come sottolineato dalle parole della dirigenza.

La società ha espresso un ringraziamento sincero a Pecora per il lavoro svolto, evidenziando come la sua dedizione e l’impegno costante siano stati un esempio di attaccamento ai colori sociali. Nonostante l’interruzione del rapporto professionale, il club ha tenuto a precisare che le qualità umane e professionali del tecnico uscente non sono mai state messe in discussione, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Il nuovo corso affidato a Solimeno

Senza perdere tempo, la Calpazio ha già individuato e ufficializzato il successore. La guida tecnica è stata affidata a Mister Ivan Solimeno, profilo scelto per la sua comprovata esperienza e per una determinazione ritenuta fondamentale in questo momento della stagione.

Solimeno, tecnico stimato per competenza tattica e carisma, assume l’incarico con effetto immediato. Secondo la dirigenza, la sua figura rappresenta il profilo più idoneo per risollevare o consolidare le ambizioni del club, portando quella spinta necessaria per affrontare le prossime sfide ufficiali. Al nuovo allenatore è stato rivolto un caloroso benvenuto da parte di tutto l’ambiente granata, con l’augurio che il suo lavoro possa tradursi presto in risultati sul campo.