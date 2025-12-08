“Calici e Falò” ad Aquara: al via la terza edizione tra tradizione, vino e fuoco

La Pro Loco Aquara APS, presieduta da Massimiliano Caruso, è pronta a dare il via alla terza edizione della Sagra Calici e Falò, che il 20 e 21 dicembre 2025 trasformerà il centro di Aquara in un luogo dove il calore delle tradizioni incontra l’emozione dei sapori.

Un evento che celebra il vino, l’olio extravergine d’oliva e la cultura cilentana, unendo la bellezza dei paesaggi, l’arte e la gastronomia locale in una cornice natalizia unica.

L’organizzazione

L’apertura degli stand enogastronomici sarà alle ore 19:00, solo domenica 21 dicembre le casette gastronomiche saranno aperte anche a pranzo, offrendo la possibilità di gustare piatti tipici durante tutto il giorno.

Le casette tematiche, dislocate lungo il percorso, offriranno un trionfo delle eccellenze locali. I produttori saranno pronti a raccontare le storie dietro i loro prodotti e a condividere la passione per il loro lavoro. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di gustare i migliori vini.

I vigneti

Ogni sorso sarà un viaggio tra le sfumature dei vigneti di Aquara e del Cilento, un’occasione per apprezzare la qualità e la passione che caratterizzano la produzione vinicola locale. A completare l’esperienza, l’olio extravergine d’oliva, simbolo della tradizione agricola, accompagnerà i visitatori in un percorso sensoriale che promette di rimanere nel cuore.

L’atmosfera di Aquara, illuminata dai falò che affiancano il percorso principale, si arricchirà dei profumi e dei sapori tipici del territorio.

Il percorso

Il percorso, che si snoderà lungo la via principale del paese, si arricchirà di momenti di spettacolo e intrattenimento. Gli artisti di strada, con le loro performance di fuoco, regaleranno emozioni uniche. Il Mangiafuoco e il giocoliere con il bastone infuocato animeranno la serata, trasportando grandi e bambini in un’atmosfera di magia e suggestione. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale e di festa.

Anche i ristoratori contribuiranno a rendere l’evento speciale, offrendo piatti tradizionali che si abbineranno perfettamente ai vini e alle prelibatezze locali, per un’esperienza gastronomica completa e indimenticabile.