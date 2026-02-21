Calcio: nel weekend un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Domenico

Anche il mondo del calcio si ferma per ricordare il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, scomparso questa mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli.

Il Presidente del Comitato Regionale della LND Carmine Zigarelli ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio per la scomparsa del piccolo Domenico.

“Esprimo a nome mio e dell’intero Consiglio direttivo, sincera vicinanza e sentito cordoglio alla famiglia. – ha detto il Presidente Zigarelli – Ci stringiamo con grande affetto ai genitori. Il calcio dilettantistico e giovanile campano si ferma con un minuto di silenzio, condividendo un dolore immane”.