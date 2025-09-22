Calcio: i gol del weekend delle squadre salernitane

Perdono Gelbison e Polisportiva Santa Maria, vincono Battipagliese, Ebolitana e Agropoli. Si conclude così il weekend delle squadre salernitane impegnate nei campionati dilettantistici.
Le gare
I rossoblù, nonostante una buona prova, capitolano contro la Nissa che si impone al Giordano 2 a 1. Perde 1 a 0 il Santa Maria contro il Puglianello. Torna alla vittoria la Battipagliese dopo la sconfitta di Agerola; battuta la Sanseverinese. Prova di forza anche dell’Ebolitana, tris al Costa d’Amalfi.
Prova al cardiopalma dell’Agropoli che segna 2 gol alla Poseidon, poi si fa riacciuffare ma nel finale si impone 4 a 2.
Tutti i gol
|Gelbison Nissa
|Puglianello – Santa Maria
|Battipagliese – Sanseverinese
|Ebolitana – Costa d’Amalfi
|Agropoli – Poseidon
