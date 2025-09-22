Calcio: i gol del weekend delle squadre salernitane

Sorridono Battipagliese, Ebolitana e Agropoli, sconfitte per Gelbison e Santa Maria

A cura di Redazione Infocilento

Perdono Gelbison e Polisportiva Santa Maria, vincono Battipagliese, Ebolitana e Agropoli. Si conclude così il weekend delle squadre salernitane impegnate nei campionati dilettantistici.

Le gare

I rossoblù, nonostante una buona prova, capitolano contro la Nissa che si impone al Giordano 2 a 1. Perde 1 a 0 il Santa Maria contro il Puglianello. Torna alla vittoria la Battipagliese dopo la sconfitta di Agerola; battuta la Sanseverinese. Prova di forza anche dell’Ebolitana, tris al Costa d’Amalfi.

Prova al cardiopalma dell’Agropoli che segna 2 gol alla Poseidon, poi si fa riacciuffare ma nel finale si impone 4 a 2.

Tutti i gol

Gelbison NissaGuarda gli hightlighs
Puglianello – Santa MariaGuarda gli hightlighs
Battipagliese – SanseverineseGuarda gli hightlighs
Ebolitana – Costa d’AmalfiGuarda gli hightlighs
Agropoli – PoseidonGuarda gli hightlighs
