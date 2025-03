Calcio Femminile: Gelbison a Palermo | VIDEO

Nel week-end alle porte tornano sui manti erbosi le squadre di calcio femminile nelle manifestazioni nazionali. In campo anche Gelbison e Salernitana, inserite nel girone C di Serie C giunto al suo 24° turno.

Per le rossoblù, terze con 49 punti, match in terra sicula sul campo dell’ostico Palermo. Le cilentane di mister Tarabusi faranno visita alle rosanero, quinte con 36 punti e con il turno di riposo già osservato. Turno di riposo che toccherà, questa volta, alla Roma Calcio Femminile capolista con le cilentane, il Frosinone ed il Trastevere chiamate, quindi, ad accorciare le relative distanze dalla vetta.

Le capitoline ospiteranno, al Trastevere Stadium, la Salernitana di coach De Risi, settima con 32 lunghezza che nell’ultima uscita ha ceduto al ‘Volpe’ proprio alla capolista Roma.

Nel futsal, invece, ultima giornata di regular season in Serie B dove è presente la Salernitana Femminile 1970. Le granata hanno già concluso il proprio cammino nel girone D e guarderanno da spettatrici interessate l’incrocio tra le pugliesi del Levante Caprarica, terzo, e l’Irpinia, prima. In caso di mancato successo delle salentine il quintetto di coach Orrico, comunque qualificato in zona play-off, sarebbe matematicamente secondo.