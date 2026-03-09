Calcio: Eccellenza e Promozione, i gol del weekend

Con la Serie D ferma per il torneo di Viareggio occhi puntati sui campionati di Eccellenza e Promozione. È stato un weekend positivo per le cilentane. L’Ebolitana batte 2 a 1 il San Vito Positano e mantiene il primato solitario conquistato domenica scorsa.

Sorride la Battipagliese che mantiene il terzo posto battendo 2 a 1 il Buccino.

Guadagna 3 punti fondamentali per la salvezza la Polisportiva Santa Maria. Battuta a domicilio la Sanseverinese.

In Promozione l’Agropoli pareggia sul campo del fanalino di coda Montoro ed esonera mister Turco.