Calcio, Ebolitana-Apice per il primato: Gelbison sfida alla Vibonese

Ci sono partite che possono cambiare le sorti di un’intera stagione, giornate che segnano la svolta. Non è il caso della Gelbison che, seppur in un grande periodo di forma, deve sperare nel passo falso di chi le sta davanti per provare a credere in quel qualcosa che ad oggi sempre impossibile e che prende il nome di playoff. La formazione rossoblù è in visita alla Vibonese messa al tappeto da tre sconfitte consecutive che ne hanno complicato la classifica. Per la squadra di mister Agovino c’è la chance di accorciare ulteriormente sul trenino di squadre che la precedono, ma la strada è lunga.

Le sfide in Eccellenza

In Eccellenza la musica è ben diversa. Questo weekend potrebbe rappresentare il crocevia più importante del campionato. Al “Dirceu” il duo di testa, Ebolitana-Apice, scende in campo per una sfida che promette spettacolo e tanta tanta tensione. La posta in palio è altissima, chi vince ha la possibilità di dare una sterzata alla diretta concorrente e scappare via a +3. Non un tentativo di fuga, certo, ma uno schiaffo al campionato che farebbe tutta la differenza del mondo.

Spettatrice interessata è la Battipagliese che ospita il San Vito Positano e si augura di trovarsi dinanzi a risultati favorevoli, magari un pareggio, dal big match di Eboli per tornare a sognare il titolo. Gara delicatissima anche per la Polisportiva Santa Maria impegnata a Maiori contro il Costa d’Amalfi lanciato in zona playoff.

In Promozione, occhi puntati sull’Agropoli

In Promozione, infine, una deludente Agropoli cerca riscatto a Faiano. I delfini sono chiamati ad una prova di orgoglio e qualità che possa legittimare il piazzamento tra le prime quattro, allontanando qualsiasi tipo di insidia proveniente dalle retrovie.