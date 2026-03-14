Calcio, è il giorno di Santa Maria-Battipagliese: Gelbison all in con il Savoia

Pronti, partenza, via e il weekend di calcio dilettantistico è pronto a regalare emozioni a tifosi ed appassionati. La Gelbison, dopo la pausa per il Torneo di Viareggio, torna in campo e lo fa nel migliore dei modi possibili: scontro al vertice contro il Savoia, seconda della classe e in piena lotta per il titolo.

All in in ottica playoff

La formazione rossoblù, priva degli squalificati Kosovan e dello stesso mister Agovino in panchina, giunge in uno stadio importante e focoso come il Giraud” per giocarsi le sue carte e provare ad osare con un all-in in ottica playoff oggi meno distanti dopo la penalizzazione della Nuova Igea Virtus. Una prova sicuramente di fuoco che, però, potrebbe riaprire scenari finora insperati per il club di Vallo della Lucania.

Le sfide in Eccellenza

Ma il focus è anche per il campionato d’Eccellenza che, alle 15.00, ci regala un tesissimo ed importantissimo Santa Maria-Battipagliese al “Carrano”. I cilentani vanno a caccia di punti preziosi per la lotta salvezza dopo l’ottimo successo in trasferta a San Severino, le zebrette invece bramano ancora il secondo posto e vogliono mettere pressione sull’Apice. Si prospetta una bella cornice di pubblico con il settore ospiti bianconero che tornerà a pulsare dopo le ultime gare in cui era stato in posto il divieto di trasferta.

Domani, invece, toccherà all’Ebolitana di mister Pirozzi impegnata nel match fuori casa contro la Pro Sangiorgese. Si respira un’aria magica attorno agli eburini che respirano i brividi positivi del primo posto e vogliono tenere ben saldo questo piazzamento sognato per tutta la stagione.

La sfida in Promozione

Infine, in Promozione, il tecnico Luigi Squillante siederà per la prima volta sulla panchina dei delfini e lo farà con un esordio di fuoco contro l’Atletico San Gregorio. Le due squadre sono distanziate di un solo punto con i delfini momentaneamente al quarto posto e che non possono permettersi ulteriori passi falsi che minerebbero l’obiettivo playoff.