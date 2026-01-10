Calcio del weekend: Gelbison e Agropoli per il riscatto, ecco le sfide in programma

Tutto pronto per un altro super weekend di calcio dilettantistico, dalla Serie D al campionato di Promozione. Una Gelbison sconfitta alla prima del nuovo anno, cerca riscatto tra le mura amiche del “Valentino Giordano” contro un Paternò fanalino di coda del girone e in grave crisi. Quale miglior occasione per rialzare subito la testa e tornare a macinare punti per allontanare la zona calda della classifica. A dar manforte alla formazione di mister Agovino ci sarà un volto amico come quello di Walter Coscia che rientra a Vallo della Lucania dopo l’esperienza in Serie C con il Guidonia.

Eccellenza

In Eccellenza gare tutte particolarmente insidiose per le compagini locali. L’Ebolitana aspetta il Castel San Giorgio in casa nel tentativo di allungare ulteriormente sulle avversarie per la corsa al titolo. La Battipagliese, al “Macchia”, ospita invece un Agerola in uno scontro diretto playoff da non fallire. Le zebrette, attualmente terze, mantengono una distanza di sicurezza dagli avversari di 5 lunghezze ma un passo falso rischierebbe di mettere tutto in discussione.

La Polisportiva Santa Maria, invece, va in quel di Buccino per una sfida salvezza carica di tensioni. Entrambe in lotta per non retrocede, su un campo difficile e senza il supporto di un settore ospiti chiuso, i giallorossi sono chiamati ad una prova di continuità che significherebbe un balzo in avanti fondamentale in classifica.

Promozione

Infine, in Promozione, l’Agropoli vuole immediatamente voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro il Pontecagnano e deve riuscirci nuovamente al “Guariglia”, questa volta affrontando il Victoria Marra. I delfini, dopo l’ultimo ko, sono scivolati nell’ultimo posto valevole per un piazzamento playoff e gli errori sono ridotti al minimo.