Calcio, big match Gelbison-Reggina: Ebolitana per il riscatto. Agropoli a Capaccio

Certe sfide possono cambiare una stagione, soprattutto se si considera il blasone del proprio avversario. È il caso della Gelbison che in casa riceve la visita della Reggina, già battuta all’andata al Granillo in una notte storica per i colori rossoblù. Quella notte, sembra poter spianare la strada per un’annata trionfale per la squadra di Patron Puglisi, ma i risultati poi hanno dimostrato altro. A qualche mese di distanza da quella notte, la Gelbison si sta leccando le ferite provando ad alzare la testa con forza. Per questo motivo, partite come quella di domenica, assumono a prescindere un significato diverso per giocatori, tifosi e società.

Le sfide in Eccellenza

In Eccellenza una Ebolitana un po’ con il freno a mano tirato se la vedrà con la Sanseverinese. Gli eburini, che vengono da 2 pari consecutivi, sentono il fiato sul collo di un Apice mai cosi vicino. Ora gli uomini di mister Pirozzi sono chiamati a dare il vero scoccosone del campionato, tornando a vincere per ribadire di essere la meritata capolista incontrastata del girone. Sprazi di Battipagliese si intravedono con la guida del tecnico Iuliano che, in casa, ospita il Salernum Baronissi in piena lotta salvezza.

I bianconeri, dopo il turno infrasettimanale, hanno cristallizzato il terzo posto e i playoff ma l’attenzione deve restare massima per evitare brutte sorprese. Sfida delicatissima per la Polisportiva Santa Maria che in quel di Cervinara se la vedrà con il Castelpoto. I giallorossi, per la prima volta in stagione, vedono da vicino la possibilità di fuoriuscire dalla zona rossa ma la gara si preannuncia bollente ed ad alta intensità per la posta in palio valida per le due formazioni.

L’US Agropoli a Capaccio

In Promozione, infine, un Agropoli costretta ad emigrare a Capaccio per le pessime condizioni del manto erboso del “Guariglia” riceve la visita del Palomonte fanalino di coda. Chance ghiotta per mettere in cascina tre punti significativi soprattutto alla luce dello scontro diretto tra Campagna e Atletico Pagani.