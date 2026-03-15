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Caggiano: un milione di euro per la messa in sicurezza dell’area in frana Pastino-Pietra Grossa

L’intervento consentirà di agire su una zona interessata da fenomeni di instabilità del terreno, con opere progettate per stabilizzare il versante e ridurre i rischi legati ai movimenti franosi

Erminio Cioffi
Caggiano

Importante finanziamento per il comune di Caggiano, che ha ottenuto un milione di euro dal Ministero dell’Interno destinati alla messa in sicurezza dell’area in frana denominata “Pastino – Pietra Grossa”.

Il finanziamento

Il contributo rientra tra le risorse previste della Legge 145 del 2018 che sostiene gli investimenti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Gli interventi

L’intervento consentirà di agire su una zona interessata da fenomeni di instabilità del terreno, con opere progettate per stabilizzare il versante e ridurre i rischi legati ai movimenti franosi, prevenendo ulteriori criticità e garantendo una maggiore tutela per cittadini e infrastrutture.Il finanziamento arriva al termine di un percorso tecnico-amministrativo avviato nei mesi scorsi.

In precedenza, infatti, il Comune aveva già ottenuto oltre 300 mila euro per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per lo svolgimento delle necessarie indagini geologiche e geognostiche. Un passaggio fondamentale che ha permesso di predisporre la documentazione richiesta e candidare l’intervento al bando ministeriale.

L’obiettivo

Il risultato rappresenta un passo significativo per la sicurezza del territorio di Caggiano, in un’area particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto idrogeologico, e testimonia il lavoro svolto sul piano tecnico e amministrativo per intercettare risorse utili alla tutela della comunità.

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