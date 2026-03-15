Caggiano: un milione di euro per la messa in sicurezza dell’area in frana Pastino-Pietra Grossa

Importante finanziamento per il comune di Caggiano, che ha ottenuto un milione di euro dal Ministero dell’Interno destinati alla messa in sicurezza dell’area in frana denominata “Pastino – Pietra Grossa”.

Il finanziamento

Il contributo rientra tra le risorse previste della Legge 145 del 2018 che sostiene gli investimenti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

Gli interventi

L’intervento consentirà di agire su una zona interessata da fenomeni di instabilità del terreno, con opere progettate per stabilizzare il versante e ridurre i rischi legati ai movimenti franosi, prevenendo ulteriori criticità e garantendo una maggiore tutela per cittadini e infrastrutture.Il finanziamento arriva al termine di un percorso tecnico-amministrativo avviato nei mesi scorsi.

In precedenza, infatti, il Comune aveva già ottenuto oltre 300 mila euro per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per lo svolgimento delle necessarie indagini geologiche e geognostiche. Un passaggio fondamentale che ha permesso di predisporre la documentazione richiesta e candidare l’intervento al bando ministeriale.

L’obiettivo

Il risultato rappresenta un passo significativo per la sicurezza del territorio di Caggiano, in un’area particolarmente esposta ai fenomeni di dissesto idrogeologico, e testimonia il lavoro svolto sul piano tecnico e amministrativo per intercettare risorse utili alla tutela della comunità.