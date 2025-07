Caggiano, rifiuti pericolosi lungo la SP ex SS 19 Ter: la segnalazione della Guardia Agroforestale

Nel corso di un’attività di monitoraggio ambientale svolta il 22 luglio scorso, il Dirigente Regionale Vicario di Settore della Guardia Agroforestale Italiana, Andrea Palmese, ha segnalato una grave situazione di degrado ambientale lungo la Strada Provinciale ex SS 19 Ter, nel comune di Caggiano.

Le contestazioni

Dal verbale ufficiale risulta il rinvenimento di una consistente quantità di rifiuti, sia pericolosi che non, tra cui frigoriferi, arredi dismessi, circa 50 pneumatici usurati, contenitori di vernice, calcinacci, materiali metallici, vetro e altri scarti di varia natura. I rifiuti risultano distribuiti non solo sulla carreggiata, ma anche ai margini della strada, compromettendo la sicurezza ambientale e la salute dell’ecosistema locale.

«Alla luce del valore ambientale dell’area interessata e della natura potenzialmente pericolosa dei rifiuti rinvenuti – si legge nella comunicazione – si rende necessario un intervento urgente per la rimozione dei materiali e il ripristino dello stato originario dei luoghi, come previsto dall’articolo 192, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006.»

Le richieste di intervento

La Guardia Agroforestale ha quindi formalizzato la richiesta di intervento agli enti competenti, sollecitando una rapida operazione di bonifica per la salvaguardia dell’ambiente.

Il report, corredato da documentazione fotografica, è stato trasmesso alle autorità responsabili, affinché vengano avviate le opportune azioni amministrative e, se necessario, anche giudiziarie.