Caggiano, nuove opere d’arte nell’area dell’Anfiteatro Alan Lomax

Le sculture saranno impreziosite da elementi in ceramica naturale, realizzati dalla Maestra Anna Maria Grippo

A cura di Federica Pistone
Caggiano

Caggiano compie un nuovo passo verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale grazie all’arrivo di nuove opere d’arte nell’area dell’Anfiteatro Alan Lomax. Il progetto nasce dalla collaborazione con il Maestro Giuseppe Isoldi e dal sostegno di un bando della Regione Campania.

Ecco le opere d’arte

Le installazioni, realizzate in acciaio corten a grandezza naturale, raffigurano scene profondamente radicate nella memoria collettiva del borgo: suonatori di zampogna e ciaramelle, figure contadine che evocano la vita rurale del passato e un suonatore d’arpa, omaggio al forte legame culturale con la comunità di Viggiano, celebre per la sua tradizione musicale. Le sculture saranno impreziosite da elementi in ceramica naturale, realizzati dalla Maestra Anna Maria Grippo, creando un connubio artistico che intreccia metallo e materia viva, arte contemporanea e radici popolari.

L’iniziativa mira a rendere il borgo sempre più accogliente e attrattivo, trasformando luoghi pubblici in spazi di bellezza e memoria condivisa. Un progetto che unisce arte, tradizione e identità, nel segno della valorizzazione territoriale e culturale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Gherardo Marone - Cittadinanza onoraria
4

Gherardo Marone cittadino onorario di Monte San Giacomo: ecco le motivazioni del provvedimento

Gherardo Marone descritto come “un cittadino esemplare per spirito civico e responsabilità”

Coldiretti Campania

Crolla il prezzo del grano duro, ‘rischio campi vuoti’ Proteste agricoltori. Anche Coldiretti Campania a Bari

Immediata la risposta del Governo: da gennaio una commissione con agricoltori e…

San Cosma e Damiano Eboli

Malore in Santuario: parroco colpito durante la Messa per i Santi Cosma e Damiano

Il parroco Emmanuel Vivo, 57 anni, si è sentito male ed è…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.