Caggiano: intitolata al brigadiere Carmine Tripodi la Sezione Associazione Nazionale Carabinieri

Grande partecipazione e profonda commozione a Caggiano per la cerimonia di inaugurazione e intitolazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri al brigadiere Carmine Tripodi, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

La cerimonia

Alla presenza dei familiari dell’eroe, delle autorità civili, militari e religiose, è stato reso omaggio a un servitore dello Stato che pagò con la vita il proprio impegno contro la criminalità organizzata. Il brigadiere Tripodi, originario di Torre Orsaia, fu ucciso in un agguato mafioso a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, il 6 febbraio 1985, mentre rientrava a casa dopo il servizio. Presente alla cerimonia il comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, insieme al capitano della Compagnia di Sala Consilina, Veronica Pastori.

La motivazione

“Un eroe che ha sacrificato la propria vita per lo Stato e i cittadini”, ha detto il sindaco Modesto Lamattina, ricordando con orgoglio il valore e il coraggio del brigadiere Tripodi. A concludere la giornata, il toccante concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania”, ospitato nella Chiesa del SS. Salvatore, che ha offerto momenti di intensa emozione. “Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e a quanti hanno partecipato con profondo coinvolgimento a questa giornata di memoria e orgoglio per l’intera comunità”, si legge in una nota diffusa dal Comune di Caggiano.