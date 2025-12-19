Caggiano in campo contro il randagismo: al via campagna di sterilizzazione gratuita

Il Comune di Caggiano lancia un piano di sterilizzazione gratuita per 50 cani residenti grazie a fondi regionali. Scopri come richiedere il beneficio

A cura di Redazione Infocilento
Cani e padroni

Il Comune di Caggiano rinnova il suo impegno per il benessere animale attraverso un intervento concreto a sostegno dei cittadini proprietari di cani. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina ha approvato l’atto d’indirizzo per l’attivazione di una campagna di sterilizzazione gratuita.

L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo volto a prevenire il randagismo e a promuovere il controllo delle nascite attraverso metodi incruenti, rispondendo a quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalle disposizioni regionali della Campania.

Dettagli del contributo e beneficiari

Il progetto è reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Campania di complessivi 9.000,00 euro, assegnato all’ente lo scorso luglio tramite decreto dirigenziale. Tali risorse permetteranno di sottoporre a intervento chirurgico gratuito un totale di 50 cani appartenenti a cittadini residenti nel territorio comunale.

Leggi anche:

Scoperto con 60 kg di hashish nascosti in un tir: arrestato sull’A2 a Sala Consilina

Nello specifico, il piano prevede la sterilizzazione di:

10 cani di sesso maschile.

40 cani di sesso femminile.

Fasi operative e attuazione

Per accedere alla campagna bisogna avere residenza nel comune di Caggiano; il cane dovrà essere registrato all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione e microchippato. E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare e un solo animale per richiedente.

La domanda presente sul sito dell’Ente, dovrà essere corredata da documento d’identità e presentata via PEC all’indirizzo vigiliurbani.caggiano@asmepec.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di fornire un supporto economico diretto alle famiglie, garantendo al contempo una maggiore salute pubblica e una riduzione del sovraffollamento nei canili.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli, svolta ufficiale: il sindaco Roberto Mutalipassi candidato al consiglio provinciale

Il primo cittadino rompe gli indugi e conferma la discesa in campo…

Andrea Bellandi

Natale 2025, il messaggio dell’Arcivescovo Bellandi: speranza e pace per superare i deserti esistenziali

L'Arcivescovo Bellandi presenta il messaggio per il Natale 2025: un appello alla…

Agropoli, parcheggio landolfi

Agropoli, sosta gratuita al parcheggio Landolfi per tutto il periodo natalizio: l’iniziativa a sostegno del commercio

Agropoli: sospeso il pagamento presso l'ex campo sportivo Landolfi dal 20 dicembre…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.