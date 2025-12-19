Caggiano in campo contro il randagismo: al via campagna di sterilizzazione gratuita

Il Comune di Caggiano rinnova il suo impegno per il benessere animale attraverso un intervento concreto a sostegno dei cittadini proprietari di cani. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina ha approvato l’atto d’indirizzo per l’attivazione di una campagna di sterilizzazione gratuita.
L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo volto a prevenire il randagismo e a promuovere il controllo delle nascite attraverso metodi incruenti, rispondendo a quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalle disposizioni regionali della Campania.
Dettagli del contributo e beneficiari
Il progetto è reso possibile grazie a un finanziamento della Regione Campania di complessivi 9.000,00 euro, assegnato all’ente lo scorso luglio tramite decreto dirigenziale. Tali risorse permetteranno di sottoporre a intervento chirurgico gratuito un totale di 50 cani appartenenti a cittadini residenti nel territorio comunale.
Nello specifico, il piano prevede la sterilizzazione di:
10 cani di sesso maschile.
40 cani di sesso femminile.
Fasi operative e attuazione
Per accedere alla campagna bisogna avere residenza nel comune di Caggiano; il cane dovrà essere registrato all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione e microchippato. E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare e un solo animale per richiedente.
La domanda presente sul sito dell’Ente, dovrà essere corredata da documento d’identità e presentata via PEC all’indirizzo vigiliurbani.caggiano@asmepec.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
L’obiettivo dell’amministrazione è quello di fornire un supporto economico diretto alle famiglie, garantendo al contempo una maggiore salute pubblica e una riduzione del sovraffollamento nei canili.