Caggiano, il Ponte “Calabri” pronto a riaprire: lavori in fase conclusiva

È ormai imminente la riapertura al traffico del Ponte comunale “Calabri”, infrastruttura strategica per la viabilità del territorio, interessata nei mesi scorsi da un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza. I lavori sono ormai in fase conclusiva: completata la posa del nuovo manto stradale, si attende ora solo l’installazione della segnaletica per la riapertura definitiva, prevista per i primi giorni di agosto.

Il progetto

Il progetto, dal valore complessivo di 650.000 euro, ha interessato non solo il ponte ma anche le aree circostanti, con una serie di opere mirate al consolidamento e alla sicurezza. Tra gli interventi effettuati rientrano il consolidamento dei versanti del vallone, il rafforzamento delle spalle del ponte e una serie di lavori strutturali per garantirne la piena sicurezza. Particolarmente significativa è stata anche l’installazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica a LED, che consente una valorizzazione dell’intera struttura anche durante le ore notturne.

L’obiettivo

Si tratta di un’opera fondamentale non solo per il miglioramento della viabilità ordinaria, ma anche in vista dei lavori di messa in sicurezza del vicino ponte sulla SS19ter “Calabri”, previsti per l’autunno. Durante questi interventi, che comporteranno alcune chiusure temporanee, il ponte comunale appena riqualificato fungerà da bypass, evitando i disagi già vissuti in passato nelle zone di Ficarola e Massavetere.

“Continuiamo a investire in opere concrete per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini”, sottolinea l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina.