Caggiano: fondi per un piano di sterilizzazione di cani padronali

L'Ente ha ottenuto un contributo regionale di 9.000 € per la realizzazione del piano di sterilizzazione dei cani padronali

A cura di Antonio Pagano
Cani

Il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina,  ha messo in campo un’iniziativa per far fronte e prevenire il fenomeno del randagismo; partirà, difatti, a breve una campagna di sterilizzazione gratuita per cani padronali del territorio comunale da realizzare con un finanziamento della Regione Campania.

L’iniziativa

L’Ente ha ottenuto un finanziamento di € 9.000,00 dalla Regione Campania per il piano di sterilizzazione gratuita dei cani padronali iscritti all’Anagrafe Canina Regionale. La sterilizzazione è totalmente gratuita ma è obbligatorio che i cani siano microchippati e regolarmente registrati.

Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità per aderire al piano e la data di una prossima giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani padronali.

Il commento

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela del benessere animale, la lotta al randagismo e la promozione di una corretta convivenza uomo-animale”, ha sottolineato il Comune.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Eccellenza, la Battipagliese travolge la Polisportiva Puglianello: zebrette show per 6-0

Zebrette vittoriose per sei a zero contro la formazione beneventana al termine…

Eccellenza: buon pari in esterna per la Polisportiva Santa Maria

Termina 1-1 la trasferta in quel di Pratola Serra per la Polisportiva…

Eccellenza: all’Ebolitana il big match contro l’Agerola. Decisivo il gol di Cappiello

Vittoria importantissima per gli uomini di Mister Pirozzi

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.