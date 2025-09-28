Caggiano: fondi per un piano di sterilizzazione di cani padronali

Il Comune di Caggiano, guidato dal sindaco Modesto Lamattina, ha messo in campo un’iniziativa per far fronte e prevenire il fenomeno del randagismo; partirà, difatti, a breve una campagna di sterilizzazione gratuita per cani padronali del territorio comunale da realizzare con un finanziamento della Regione Campania.

L’iniziativa

L’Ente ha ottenuto un finanziamento di € 9.000,00 dalla Regione Campania per il piano di sterilizzazione gratuita dei cani padronali iscritti all’Anagrafe Canina Regionale. La sterilizzazione è totalmente gratuita ma è obbligatorio che i cani siano microchippati e regolarmente registrati.

Nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità per aderire al piano e la data di una prossima giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani padronali.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la tutela del benessere animale, la lotta al randagismo e la promozione di una corretta convivenza uomo-animale”, ha sottolineato il Comune.