Caggiano, continuano i lavori sul Ponte “Calabri”: 650mila euro per sicurezza e viabilità

A Caggiano procedono a ritmo sostenuto gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del Ponte comunale “Calabri”, infrastruttura cruciale per la mobilità locale e a lungo attesa dalla cittadinanza.

Il progetto

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 650.000 euro, è finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Tra le opere già completate figurano il consolidamento dei versanti del vallone, il rafforzamento delle spalle del ponte, la messa in sicurezza strutturale dell’intero manufatto e l’installazione di una moderna illuminazione pubblica a LED, capace di migliorare sia la sicurezza sia il decoro urbano.

Un intervento di grande importanza, che consentirà presto di restituire ai cittadini un ponte rinnovato, efficiente e sicuro, rafforzando la viabilità e la salvaguardia del territorio.