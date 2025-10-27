Caggiano celebra i 75 anni della sezione ENS. Anche la messa con traduzione in Lingua dei Segni

Una giornata di festa, emozione e partecipazione ha animato ieri la comunità di Caggiano, in occasione del 75° anniversario della Sezione ENS di Salerno, storica realtà impegnata da decenni nella tutela e nella valorizzazione delle persone sorde.

Le celebrazioni

Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa officiata dal parroco don Angelomaria Adesso, accompagnata dalla traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), a testimonianza del profondo spirito di inclusione che ha caratterizzato l’intera giornata.

A seguire, presso il Cinema Parrocchiale “Mons. Vittorio Lamattina”, si è tenuto un incontro ricco di testimonianze e commozione. Nel corso della cerimonia, il Presidente Cav. Angelo Santoro ha consegnato una pergamena di riconoscimento al Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina e alla comunità locale, come segno di gratitudine per l’impegno costante a favore delle persone sorde.

L’evento si è concluso con un gesto di affetto verso don Angelomaria Adesso, al quale la comunità ha rivolto i più sinceri auguri di buon compleanno per i suoi 48 anni, tra applausi e commozione.