Caggiano: Autoveicolo danneggia albero e si allontana, scoperto grazie alla Videosorveglianza

Ieri pomeriggio in piazza Lago a Caggiano un autoveicolo in manovra ha colpito un albero sul marciapiede all’ingresso dei “giardinetti”. L’albero si è pericolosamente inclinato.

La Videosorveglianza

Grazie al sistema di videosorveglianza il Sindaco e la Polizia Municipale hanno individuato l’autocarro di proprietà di una società di distribuzione della provincia di Napoli.

La rabbia del sindaco

“Dispiace constatare – ha dichiarato il Sindaco Modesto Lamattina – il disinteresse di alcuni nostri concittadini presenti in piazza al momento dell’incidente i quali non hanno segnalato l’accaduto. Fortunatamente l’evento, potenzialmente molto pericoloso anche per l’inclinazione dell’albero, non ha provocato danni a terzi. Ci auguriamo che sia stato solo un episodio e che il bene comune sia sempre salvaguardato da tutti”.

Questa mattina l’albero è stato sistemato nella speranza che i danni non siano irreversibili.