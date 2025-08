Caggiano, aiuti alle famiglie: fino al 60% di riduzione sulla TARI 2025

In un periodo segnato da aumenti continui delle bollette e dei prezzi al consumo, il Comune di Caggiano sceglie di intervenire con misure concrete a favore delle famiglie più in difficoltà. Anche per il 2025, l’Amministrazione comunale ha annunciato importanti riduzioni sulla TARI, la tassa sui rifiuti, confermando l’attenzione costante verso le fasce più fragili della popolazione.

I dettagli

La riduzione interesserà l’intera tariffa, comprensiva della quota fissa e di quella variabile, e sarà modulata in base all’indicatore ISEE del nucleo familiare. I cittadini con un ISEE fino a 6.500 euro potranno beneficiare di una riduzione pari al 60%, mentre per chi ha un reddito compreso tra 6.500,01 e 8.500 euro la riduzione sarà del 40%. A seguire, il beneficio scenderà al 30% per ISEE tra 8.500,01 e 10.000 euro e al 20% per le famiglie con ISEE fino a 12.000 euro.

Le info utili

Per ottenere lo sgravio sarà necessario presentare apposita istanza entro le ore 12:00 del 18 agosto 2024. Potranno accedere all’agevolazione solo i contribuenti in regola con i pagamenti TARI degli anni precedenti. La documentazione, comprensiva del modulo di domanda e dell’avviso pubblico, è consultabile e scaricabile direttamente dal sito istituzionale del Comune di Caggiano.