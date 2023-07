“Caccia al tesoro sotto le stelle”: un evento imperdibile ad Omignano in località Pagliarole

Omigmano si prepara a ospitare la tanto attesa VII Edizione della “Caccia al tesoro sotto le stelle”, un’entusiasmante competizione organizzata dal Bar Friends di Pagliarole con il patrocinio del Comune locale. L’appuntamento è fissato per domenica 16 luglio alle ore 20. Ma prima di immergersi nella caccia al tesoro, giovedì 13 luglio si terrà una serata di presentazione e consegna del regolamento da parte della giuria. Negli anni, questa manifestazione si è affermata come un evento fisso nel calendario estivo di Omigmano, coinvolgendo sempre più partecipanti.

Circa duecento concorrenti hanno preso parte alle precedenti edizioni, ma quest’anno il numero si preannuncia ancora più elevato, grazie alle numerose iscrizioni pervenute. Saranno coinvolte circa cinquanta squadre, ognuna con un numero sempre crescente di partecipanti. Il successo di questa manifestazione è da attribuire all’instancabile ideatore, Antonello Chiera.

Le modalità di gioco

Durante questa serata, i partecipanti avranno l’opportunità di mettere da parte la tecnologia, come telefoni cellulari e tablet, e immergersi nella risoluzione di enigmi e giochi di logica, con un unico obiettivo: trovare il tesoro nascosto. Il premio in palio per la squadra vincente è un weekend per tutti i quattro componenti.

Per l’occasione, il borgo di Pagliarole sarà chiuso al traffico e verrà implementato un piano di sicurezza appositamente studiato. Centinaia di concorrenti provenienti da tutto il territorio cilentano invaderanno il paese, animando le vie con emozioni e divertimento fino a tarda sera, mentre si immergono nella scoperta del famigerato tesoro.

Gli obiettivi

La “Caccia al tesoro sotto le stelle” rappresenta un’occasione unica per vivere una serata all’insegna dell’avventura e dell’entusiasmo, allontanandosi temporaneamente dalla routine quotidiana. I partecipanti potranno godere dell’atmosfera magica del borgo di Pagliarole e mettere alla prova le proprie abilità risolutive, formando squadre affiatate e collaborando per superare gli ostacoli che si presenteranno lungo il percorso.

Non resta che attendere con trepidazione l’arrivo della VII Edizione della “Caccia al tesoro sotto le stelle” e lasciarsi coinvolgere da questa straordinaria avventura, pronti a scoprire chi si aggiudicherà il prezioso tesoro e a vivere momenti indimenticabili in compagnia di amici e nuovi compagni di squadra.