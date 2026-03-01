C.I.E: a Lustra uffici comunali aperti anche il sabato per facilitare il rinnovo dei documenti

In vista della scadenza della carta d’identità cartacea del 3 agosto, da ieri gli uffici comunali di Lustra saranno aperti anche il sabato mattina per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche.

Un servizio in più per i cittadini

Un servizio in più per venire incontro alle esigenze dei cittadini e facilitare il rinnovo dei documenti. Gli uffici rimarranno aperti ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ci sarà, inoltre, un rientro pomeridiano il lunedì.

“Un impegno concreto per facilitare il rinnovo dei documenti e ridurre i tempi di attesa”, fanno sapere da palazzo di città. Anche altri comuni hanno promosso iniziative per il rilascio della carta d’identità elettronica, ad Omignano per esempio sono stati due gli Open Day finora rivolti alla cittadinanza con aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe.