Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi veniva assassinato Giulio Cesare

Il 15 marzo è una data intrisa di storia e simbolismo, nota fin dall’antichità per essere il giorno delle Idi di marzo nel calendario romano. È una giornata che ha segnato il passaggio tra ere politiche e ha visto la nascita e la scomparsa di figure che hanno plasmato l’arte, la scienza e la politica mondiale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora Santa Luisa de Marillac, fondatrice delle Figlie della Carità, e San Clemente Maria Hofbauer, sacerdote redentorista. Si ricorda inoltre San Longino, identificato dalla tradizione come il centurione romano che trafisse il costato di Cristo.

Nati celebri del 15 marzo

Tra le personalità nate in questo giorno si annoverano Andrew Jackson (1767), settimo presidente degli Stati Uniti; Cesare Cantù (1804), storico e scrittore italiano; Paul von Heyse (1830), scrittore tedesco e Premio Nobel per la letteratura; l’attore e regista italiano Mario Castellani (1906); il celebre direttore d’orchestra polacco-statunitense Jerzy Semkow (1928); il regista canadese David Cronenberg (1943); l’attrice francese Eva Longoria (1975) e il calciatore francese Paul Pogba (1993).

Morti celebri del 15 marzo

Il 15 marzo è indissolubilmente legato alla morte di Giulio Cesare (44 a.C.), assassinato in una congiura guidata da Bruto e Cassio. Tra gli altri personaggi scomparsi in questo giorno figurano il pittore Salvator Rosa (1673); il chimico e fisico austriaco Johann Josef Loschmidt (1895); l’imprenditore greco Aristotele Onassis (1975); l’attore e regista statunitense John Huston (1987) e l’attore italiano Renato Salvatori (1988).

Eventi storici principali

44 a.C.: Giulio Cesare viene ucciso nella Curia di Pompeo a Roma, segnando la fine della Repubblica romana. 1493: Cristoforo Colombo rientra nel porto di Palos, in Spagna, al termine del suo primo viaggio nelle Americhe. 1848: Inizia a Budapest la rivoluzione ungherese contro il dominio asburgico, guidata da intellettuali e patrioti. 1892: Viene fondata la squadra di calcio inglese del Liverpool FC. 1906: Viene costituita a Torino la Rolls-Royce Limited. 2011: In Siria iniziano le prime grandi proteste contro il governo di Bashar al-Assad, che daranno il via a un lungo conflitto civile.

Giornata mondiale

Il 15 marzo si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, istituita per promuovere la consapevolezza sui diritti fondamentali di chi acquista beni e servizi. In Italia, questa data coincide anche con la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Curiosità sui nati il 15 marzo

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno dei Pesci ed è spesso caratterizzato da una natura idealista e una spiccata sensibilità artistica. Storicamente, i nati il 15 marzo sembrano possedere una forte resilienza e la capacità di emergere in ambiti che richiedono sia creatività che rigore, come dimostrato dalla varietà di carriere dei personaggi celebri legati a questa data.

Citazione del giorno

Tu quoque, Brute, fili mi? (Anche tu, Bruto, figlio mio?) – Attribuita a Giulio Cesare.

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