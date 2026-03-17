Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Oggi è San Patrizio

Il 17 marzo è una data di profondo significato storico e culturale, segnata in particolare dal ricordo della nascita dello Stato italiano e dalla celebrazione di tradizioni religiose che hanno travalicato i confini nazionali per diventare fenomeni globali.

Santi celebrati oggi

Il santo principale del giorno è San Patrizio, vescovo e missionario, patrono dell’Irlanda. Vengono inoltre ricordati Sant’Agricola di Chalon, San Gertrude di Nivelles e i Beati Corrado di Baviera e Giovanni Nepomuceno Zegrí y Moreno.

Nati celebri del 17 marzo

Gottlieb Daimler (1834) – Ingegnere e imprenditore tedesco, pioniere dell’automobile.

Silvio Pellico (1789) – Scrittore, poeta e patriota italiano.

Kurt Russell (1951) – Attore statunitense.

Giovanni Trapattoni (1939) – Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Nat King Cole (1919) – Cantante e pianista jazz statunitense.

Lucio Creta (1820) – Giurista italiano.

Alexander McQueen (1969) – Stilista britannico.

Gary Sinise (1955) – Attore e regista statunitense.

Elisabetta Canalis (1978) – Showgirl e attrice italiana.

Morti celebri del 17 marzo

Marco Aurelio (180) – Imperatore romano e filosofo stoico.

Daniel Bernoulli (1782) – Matematico e fisico svizzero.

Luchino Visconti (1976) – Regista e sceneggiatore italiano.

Christian Doppler (1853) – Matematico e fisico austriaco, noto per l’effetto Doppler.

Sultan Ibragimov (1985) – Pugile russo.

Irène Joliot-Curie (1956) – Chimica e fisica francese, Premio Nobel.

Erasmo da Rotterdam (1536) – Teologo e umanista olandese.

Eventi storici principali

180: Muore l’imperatore Marco Aurelio, lasciando l’Impero Romano nelle mani del figlio Commodo.

1861: Il Parlamento Subalpino proclama ufficialmente Vittorio Emanuele II Re d’Italia, sancendo la nascita del Regno d’Italia.

1891: La nave a vapore britannica Utopia si scontra con la corazzata HMS Anson nella baia di Gibilterra, causando oltre 500 vittime.

1959: Il quattordicesimo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, fugge dal Tibet verso l’India a seguito della rivolta contro il dominio cinese.

1992: Un attentato suicida contro l’ambasciata israeliana a Buenos Aires provoca 29 morti e centinaia di feriti.

Giornata mondiale

Il 17 marzo si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera in Italia. Internazionalmente è noto come il St. Patrick’s Day (Giorno di San Patrizio), festa nazionale irlandese celebrata in tutto il mondo.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 17 marzo appartengono al segno dei Pesci. Sono spesso descritti come individui dotati di una grande sensibilità artistica e di un intuito fuori dal comune. Molti dei nati in questa data mostrano una naturale propensione per il superamento dei confini, sia fisici che ideologici, come dimostrano i numerosi esploratori e innovatori nati in questo giorno.

Citazione del giorno

L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non l’avete ancora trovato, continuate a cercare. Non accontentatevi. (Steve Jobs)

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