Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro

Il 16 marzo si colloca nel cuore della primavera meteorologica, un giorno che nel corso dei secoli ha testimoniato passaggi di potere cruciali, scoperte scientifiche e momenti drammatici che hanno segnato la storia contemporanea. È una data che oscilla tra il sacro delle antiche tradizioni e la cronaca più stringente.

Santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica commemora oggi Sant’Eriberto di Colonia, vescovo noto per la sua carità verso i poveri e per aver servito come cancelliere dell’imperatore Ottone III. Si celebrano inoltre San Giovanni de Brébeuf, martire gesuita, e San Giuliano di Anazarbo.

Nati celebri il 16 marzo

James Madison (1751), quarto presidente degli Stati Uniti; Georg Simon Ohm (1789), fisico tedesco celebre per gli studi sulla resistenza elettrica; Umberto Tonini (1897), scrittore e poeta italiano; Josef Mengele (1911), medico nazista; Tonino Guerra (1920), poeta, scrittore e sceneggiatore italiano; Jerry Lewis (1926), comico e attore statunitense; Bernardo Bertolucci (1941), regista e sceneggiatore italiano; Isabelle Huppert (1953), attrice francese; Mauro Corona (1950), scrittore e scultore italiano; Alexandra Daddario (1986), attrice statunitense.

Morti celebri il 16 marzo

Tiberio (37 d.C.), imperatore romano; Giovanni de’ Medici (1463), figlio di Cosimo il Vecchio; Vittoria Colonna (1547), poetessa e nobildonna italiana; Nathaniel Bowditch (1838), matematico e astronomo statunitense; Selma Lagerlöf (1940), scrittrice svedese e prima donna premio Nobel per la letteratura; Tammi Terrell (1970), cantante statunitense; Mario Merz (1978), artista italiano esponente dell’arte povera.

Eventi storici principali

Nel 1521 Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine durante la prima circumnavigazione del globo. Nel 1861, a Torino, viene proclamata ufficialmente la nascita del Regno d’Italia (atto formalizzato il giorno successivo). Nel 1942 viene varato il nuovo Codice Civile italiano. Nel 1968 avviene il massacro di My Lai durante la guerra del Vietnam, dove soldati statunitensi uccidono centinaia di civili inermi. Nel 1978, in via Fani a Roma, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e uccidono i cinque uomini della sua scorta. Nel 1988 l’esercito iracheno attacca con armi chimiche la città curda di Halabja, causando migliaia di vittime.

Giornata mondiale

Il 16 marzo non è associato a una singola ricorrenza fissa internazionale di rilievo globale unico, ma in diversi anni è stata celebrata la Giornata mondiale del sonno (World Sleep Day), che cade il venerdì della seconda settimana intera di marzo.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 16 marzo appartiene al segno dei Pesci ed è spesso caratterizzato da una spiccata sensibilità artistica e da un’intuizione fuori dal comune. Molte personalità nate oggi hanno mostrato una capacità unica di mediare tra mondi diversi, come James Madison con la costituzione americana o Tonino Guerra tra poesia e cinema. Tendono a essere individui riflessivi, capaci di grande profondità emotiva.

Citazione del giorno

La poesia è il respiro della vita, la capacità di vedere l’incanto nelle piccole cose che ci circondano ogni giorno. (Attribuita a Tonino Guerra)

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