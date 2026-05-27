Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 27 Maggio: giornata delle medicina d’urgenza

L’almanacco del 27 maggio ci accompagna alla scoperta di anniversari storici, figure illustri che hanno segnato la cultura mondiale e ricorrenze da ricordare. Questa giornata si rivela un crocevia di eventi che spaziano dalla letteratura alla scienza, offrendo spunti di riflessione sul nostro passato collettivo.

Santi del giorno

In questo ventisettesimo giorno di maggio la Chiesa cattolica ricorda sant’Agostino di Canterbury, vescovo e l’apostolo dell’Inghilterra. Si celebrano inoltre san Bruno di Würzburg, vescovo, e san Giulio di Dorostoro, martire.

Nati e morti del giorno

In questa data sono nati personaggi di rilievo mondiale:

Ibn Khaldun (1332), storico e filosofo arabo

Cornelius Vanderbilt (1794), imprenditore statunitense

Isadora Duncan (1877), danzatrice statunitense

Louis-Ferdinand Céline (1894), scrittore francese

Dashiell Hammett (1894), scrittore statunitense

Christopher Lee (1922), attore britannico

Henry Kissinger (1923), politico e diplomatico statunitense

Harlan Ellison (1934), scrittore di fantascienza statunitense

Giuseppe Tornatore (1956), regista e sceneggiatore italiano

Linus (1957), conduttore radiofonico italiano

Roberto Di Matteo (1970), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Paul Bettany (1971), attore britannico

Nello stesso giorno ci hanno lasciato figure che hanno lasciato un’impronta indelebile:

Giovanni Calvino (1564), riformatore religioso francese

Niccolò Paganini (1840), violinista e compositore italiano

Robert Koch (1910), medico e microbiologo tedesco

Jawaharlal Nehru (1964), politico indiano e primo premier dell’India indipendente

Luciano Berio (2003), compositore italiano

Piero Cappuccilli (2005), baritono italiano

Little Tony (2013), cantante sammarinese

Eventi principali

Il 27 maggio è stato teatro di importanti avvenimenti storici, scientifici e politici nel corso dei secoli:

1328 – Filippo VI viene consacrato re di Francia, dando inizio alla dinastia dei Valois.

1703 – Lo zar Pietro il Grande fonda la città di San Pietroburgo, concepita come una finestra sull’Europa per l’Impero russo.

1937 – Inaugurazione del Golden Gate Bridge a San Francisco, uno dei ponti sospesi più celebri al mondo, inizialmente aperto ai soli pedoni.

1941 – Nel corso della seconda guerra mondiale, la corazzata tedesca Bismarck viene affondata nell’Oceano Atlantico dalle forze navali britanniche.

1963 – Il celebre saggista e attivista afroamericano J.正式 J. Baldwin incontra il procuratore generale Robert F. Kennedy per discutere dei diritti civili negli Stati Uniti.

1993 – A Firenze, un’autobomba esplode nei pressi della Galleria degli Uffizi, causando la strage di via dei Georgofili con cinque vittime e ingenti danni al patrimonio artistico.

1999 – Il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia incrimina Slobodan Milošević per crimini contro l’umanità commessi in Kosovo.

Giornate mondiali

Il 27 maggio si celebra la Giornata mondiale della medicina d’emergenza-urgenza, promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di sistemi di emergenza efficienti e strutturati per salvare vite umane in tutto il mondo.

Curiosità e citazione

Una coincidenza singolare lega il mondo della letteratura noir e di quella più controversa del Novecento: il 27 maggio 1894 nacquero, a poche ore di distanza, sia lo scrittore statunitense Dashiell Hammett, padre del genere hard-boiled e del celebre investigatore Sam Spade, sia lo scrittore francese Louis-Ferdinand Céline, autore del celebre e tormentato romanzo Viaggio al termine della notte.

La citazione del giorno è attribuita alla danzatrice Isadora Duncan: “Siamo nati liberi, ma ovunque siamo in catene, finché non creiamo la nostra stessa libertà attraverso l’espressione della nostra anima”.

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