Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 23 giugno: nasceva Giambattista Vico

Il 23 giugno ci troviamo nel cuore dell’estate, una giornata densa di avvenimenti storici, transizioni politiche e ricorrenze globali che hanno segnato il corso dei secoli.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora san Lanfranco Beccari, vescovo di Pavia noto per la sua strenua difesa dei beni ecclesiastici, e santa Maria Guadalupe García Zavala, religiosa messicana dedita alla cura dei malati. Si ricorda anche san Giuseppe Cafasso, sacerdote torinese celebre per il suo conforto spirituale ai condannati a morte.

Nati in questo giorno

Giambattista Vico (1668), celebre filosofo e storico italiano, noto per la sua teoria dei corsi e ricorsi storici

Giuseppina di Beauharnais (1763), prima moglie di Napoleone Bonaparte e imperatrice dei francesi

Alan Turing (1912), matematico e logico britannico, considerato uno dei padri dell’informatica moderna e dell’intelligenza artificiale

Jean Anouilh (1910), influente drammaturgo francese

Arnaldo Pomodoro (1926), scultore e orafo italiano famoso per le sue opere geometriche monumentali

Frances McDormand (1957), attrice statunitense vincitrice di tre Premi Oscar come miglior attrice protagonista

Francesca Schiavone (1980), tennista italiana, prima donna del suo Paese a vincere un torneo del Grande Slam nel singolare a Parigi

Morti in questo giorno

Vespasiano (79), imperatore romano, fondatore della dinastia flavia e iniziatore della costruzione del Colosseo

Andrea Pisano (1348), celebre scultore e architetto italiano, autore della prima porta bronzea del Battistero di Firenze

Boris Vian (1959), poliedrico scrittore, poeta e musicista jazz francese

Peter Falk (2011), attore statunitense, l’indimenticabile interprete del Tenente Colombo

Eventi storici

79: Tito succede al padre Vespasiano come imperatore di Roma dopo il decesso di quest’ultimo.

1894: Su iniziativa del barone Pierre de Coubertin viene fondato a Parigi il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei Giochi Olimpici moderni.

1993: Viene inaugurato ufficialmente a Losanna, in Svizzera, il Museo Olimpico.

2016: Nel Regno Unito si tiene lo storico referendum sulla permanenza nell’Unione Europea, comunemente noto come Brexit, che vede la vittoria del fronte del “Leave” con il 51,9% dei voti.

Giornata mondiale

Il 23 giugno si celebra la Giornata delle Nazioni Unite per il servizio pubblico, istituita per riconoscere il valore e la virtù del servizio alla comunità a livello globale. Nella stessa data ricorre anche la Giornata internazionale delle vedove, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani che molte donne subiscono in seguito alla perdita del coniuge.

Curiosità sui nati in questo giorno

Le persone nate il 23 giugno condividono il segno zodiacale del Cancro. Dal punto di vista storico, questa data unisce menti straordinariamente votate alla logica e all’intuizione rivoluzionaria. Alan Turing, ad esempio, non solo decifrò i codici della macchina Enigma durante la seconda guerra mondiale, ma formulò i concetti teorici fondamentali per lo sviluppo dei computer attuali prima ancora che la tecnologia per costruirli esistesse concretamente.

Citazione del giorno

“La natura delle cose non è altro che il loro nascimento in certi tempi e con certe guise.” – Giambattista Vico

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