Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 20 maggio: la rivoluzione dello statuto dei lavoratori

Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano. La Terra si avvia verso il solstizio d’estate e la storia, in questa stessa data, ha visto il susseguirsi di scoperte geografiche, conquiste scientifiche e nascite di personaggi che hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale mondiale.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi san Bernardino da Siena, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori e celebre predicatore, noto per la sua devozione al Santo Nome di Gesù. Si celebrano inoltre sant’Anselmo del Friuli, abate, e santa Lidia di Tiatira, la prima convertita d’Europa ad opera di san Paolo.

Nati celebri del 20 maggio

Albrecht Dürer (1471), pittore e incisore tedesco, tra i massimi esponenti del Rinascimento nordico.

(1471), pittore e incisore tedesco, tra i massimi esponenti del Rinascimento nordico. Honoré de Balzac (1799), scrittore e drammaturgo francese, maestro del romanzo realista con la sua monumentale opera “La Commedia umana”.

(1799), scrittore e drammaturgo francese, maestro del romanzo realista con la sua monumentale opera “La Commedia umana”. John Stuart Mill (1806), filosofo ed economista britannico, uno dei massimi esponenti dell’utilitarismo e del liberalismo.

(1806), filosofo ed economista britannico, uno dei massimi esponenti dell’utilitarismo e del liberalismo. Sigrid Undset (1882), scrittrice norvegese, premio Nobel per la letteratura nel 1928.

(1882), scrittrice norvegese, premio Nobel per la letteratura nel 1928. James Stewart (1908), attore cinematografico statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood e interprete magistrale per Alfred Hitchcock.

(1908), attore cinematografico statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood e interprete magistrale per Alfred Hitchcock. Joe Cocker (1944), cantante britannico, celebre per la sua voce graffiante e la sua interpretazione a Woodstock.

(1944), cantante britannico, celebre per la sua voce graffiante e la sua interpretazione a Woodstock. Cher (1946), pseudonimo di Cherilyn Sarkisian, cantante e attrice statunitense, icona della cultura pop globale.

(1946), pseudonimo di Cherilyn Sarkisian, cantante e attrice statunitense, icona della cultura pop globale. Diego Abatantuono (1955), attore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano.

(1955), attore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano. Gabriele Muccino (1967), regista e sceneggiatore italiano.

Morti celebri del 20 maggio

Cristoforo Colombo (1506), navigatore ed esploratore italiano, celebre per la scoperta dell’America nel 1492.

(1506), navigatore ed esploratore italiano, celebre per la scoperta dell’America nel 1492. Charles Bonnet (1793), biologo e filosofo svizzero.

(1793), biologo e filosofo svizzero. Verner von Heidenstam (1940), poeta e scrittore svedese, premio Nobel per la letteratura nel 1916.

(1940), poeta e scrittore svedese, premio Nobel per la letteratura nel 1916. Gilbert de Lafayette (1834), generale e politico francese, protagonista sia della Rivoluzione americana che di quella francese.

(1834), generale e politico francese, protagonista sia della Rivoluzione americana che di quella francese. Niki de Saint Phalle (2002), scultrice, pittrice e regista francese, famosa per le sue imponenti sculture colorate.

(2002), scultrice, pittrice e regista francese, famosa per le sue imponenti sculture colorate. Paul Ricoeur (2005), filosofo francese, tra i massimi esponenti dell’ermeneutica del Novecento.

(2005), filosofo francese, tra i massimi esponenti dell’ermeneutica del Novecento. Giorgio Almirante (1988), politico italiano, storico leader del Movimento Sociale Italiano.

Eventi storici principali

1498 : Il navigatore portoghese Vasco da Gama sbarca a Calicut, in India, diventando il primo europeo a raggiungere l’Asia circumnavigando l’Africa.

: Il navigatore portoghese Vasco da Gama sbarca a Calicut, in India, diventando il primo europeo a raggiungere l’Asia circumnavigando l’Africa. 1506 : Muore a Valladolid, in Spagna, Cristoforo Colombo, convinto fino all’ultimo di aver raggiunto le Indie orientali e non un nuovo continente.

: Muore a Valladolid, in Spagna, Cristoforo Colombo, convinto fino all’ultimo di aver raggiunto le Indie orientali e non un nuovo continente. 1873 : Levi Strauss e Jacob Davis ottengono il brevetto statunitense per i pantaloni di tessuto denim con rivetti di rame, segnando la nascita ufficiale del blue jeans.

: Levi Strauss e Jacob Davis ottengono il brevetto statunitense per i pantaloni di tessuto denim con rivetti di rame, segnando la nascita ufficiale del blue jeans. 1927 : L’aviatore statunitense Charles Lindbergh decolla da New York a bordo dello “Spirit of St. Louis” per compiere la prima trasvolata oceanica in solitaria senza scalo, atterrando a Parigi il giorno successivo.

: L’aviatore statunitense Charles Lindbergh decolla da New York a bordo dello “Spirit of St. Louis” per compiere la prima trasvolata oceanica in solitaria senza scalo, atterrando a Parigi il giorno successivo. 1970 : In Italia entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei lavoratori, la legge numero 300 che garantisce i diritti e la dignità dei lavoratori all’interno delle aziende.

: In Italia entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei lavoratori, la legge numero 300 che garantisce i diritti e la dignità dei lavoratori all’interno delle aziende. 1999: A Roma viene assassinato dalle Nuove Brigate Rosse il giurista Massimo D’Antona, consulente del Ministero del Lavoro.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori per la sopravvivenza del nostro ecosistema e per la sicurezza alimentare globale. La data è stata scelta in onore di Anton Janša, pioniere dell’apicoltura moderna nato il 20 maggio 1773.

Curiosità sui nati di oggi

Chi nasce il 20 maggio è spesso caratterizzato da una straordinaria tenacia e da un forte intuito, tratti tipici del segno del Toro. Honoré de Balzac, nato in questo giorno, possedeva una dedizione al lavoro quasi ossessiva: era noto per scrivere anche sedici ore al giorno, sostenuto da enormi quantità di caffè nero, elemento che considerava fondamentale per stimolare la sua immensa creatività letteraria.

Citazione del giorno

“Il segreto del successo non è fare ciò che si ama, ma amare ciò che si fa.” (James Stewart)

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