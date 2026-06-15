Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 15 giugno: oggi la Chiesa celebra San Vito di Lucania

Ecco l’almanacco completo del 15 giugno, una giornata ricca di storia, ricorrenze importanti e curiosità.

Giornate Mondiali e Nazionali

Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Abusi sui Minori : Istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma dei maltrattamenti e dello sfruttamento minorile.

: Istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma dei maltrattamenti e dello sfruttamento minorile. Giornata Mondiale del Vento (Global Wind Day): Un evento globale per scoprire il vento, il suo potere e le possibilità tecnologiche di cambiare il mondo grazie all’energia eolica.

Il Santo del Giorno

San Vito di Lucania : Martire del IV secolo, è uno dei quattordici Santi Ausiliatori. È il patrono di ballerini, attori e protettore contro l’epilessia e la corea (nota storicamente come “ballo di San Vito”).

: Martire del IV secolo, è uno dei quattordici Santi Ausiliatori. È il patrono di ballerini, attori e protettore contro l’epilessia e la corea (nota storicamente come “ballo di San Vito”). Altri santi: Santa Germana Cousin (vergine), San Bernardo di Mentone (patrono degli Alpinisti).

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

1215 – La firma della Magna Carta : Re Giovanni d’Inghilterra (detto “Senza Terra”) appone il sigillo reale alla Magna Carta Libertatum. È considerato uno dei primi documenti fondamentali per il riconoscimento dei diritti dei cittadini e la limitazione del potere assoluto.

: Re Giovanni d’Inghilterra (detto “Senza Terra”) appone il sigillo reale alla Magna Carta Libertatum. È considerato uno dei primi documenti fondamentali per il riconoscimento dei diritti dei cittadini e la limitazione del potere assoluto. 1667 – La prima trasfusione di sangue umana : Il medico francese Jean-Baptiste Denys esegue la prima trasfusione documentata su un essere umano, utilizzando il sangue di una pecora su un ragazzo di 15 anni (che miracolosamente sopravvisse).

: Il medico francese Jean-Baptiste Denys esegue la prima trasfusione documentata su un essere umano, utilizzando il sangue di una pecora su un ragazzo di 15 anni (che miracolosamente sopravvisse). 1864 – Nasce il Cimitero di Arlington : Durante la Guerra di Secessione Americana, il Segretario alla Guerra Edwin M. Stanton stabilisce ufficialmente il Cimitero Nazionale di Arlington sui terreni confiscati al generale confederato Robert E. Lee.

: Durante la Guerra di Secessione Americana, il Segretario alla Guerra Edwin M. Stanton stabilisce ufficialmente il Cimitero Nazionale di Arlington sui terreni confiscati al generale confederato Robert E. Lee. 1920 – Tragedia di Verona : Un violentissimo nubifragio colpisce la città di Verona e gran parte del Veneto, causando esondazioni, crolli e decine di vittime.

: Un violentissimo nubifragio colpisce la città di Verona e gran parte del Veneto, causando esondazioni, crolli e decine di vittime. 1978 – Si dimette Giovanni Leone: Il Presidente della Repubblica Italiana rassegna le sue dimissioni con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato, a causa di una violenta campagna mediatica e politica legata allo scandalo Lockheed (da cui fu poi completamente scagionato).

Nati Oggi (Chi è nato il 15 giugno)

Alberto Sordi (1920 – 2003): Monumento del cinema italiano, attore e regista che ha incarnato vizi e virtù dell’italiano medio in capolavori come Un americano a Roma e Il marchese del Grillo.

(1920 – 2003): Monumento del cinema italiano, attore e regista che ha incarnato vizi e virtù dell’italiano medio in capolavori come Un americano a Roma e Il marchese del Grillo. Johnny Hallyday (1943 – 2017): Pseudonimo di Jean-Philippe Smet, è stato il re del rock ‘n’ roll francese e una delle più grandi icone della musica transalpina.

(1943 – 2017): Pseudonimo di Jean-Philippe Smet, è stato il re del rock ‘n’ roll francese e una delle più grandi icone della musica transalpina. Xi Jinping (1953): Politico cinese, Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese.

(1953): Politico cinese, Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese. Courteney Cox (1964): Attrice statunitense, celebre in tutto il mondo per il ruolo di Monica Geller nella leggendaria sit-com Friends.

Scomparsi Oggi (I grandi che ci hanno lasciato)

James Joseph Sylvester (1814 – 1897): Eminente matematico britannico che diede contributi fondamentali alla teoria delle matrici e degli invarianti algebrici.

(1814 – 1897): Eminente matematico britannico che diede contributi fondamentali alla teoria delle matrici e degli invarianti algebrici. Ella Fitzgerald (1917 – 1996): Chiamata la “First Lady of Song”, è stata una delle più grandi e influenti cantanti jazz della storia, vincitrice di 14 Grammy Awards.

(1917 – 1996): Chiamata la “First Lady of Song”, è stata una delle più grandi e influenti cantanti jazz della storia, vincitrice di 14 Grammy Awards. Nota astronomica: In questa data, la Terra si sta avvicinando al solstizio d’estate (che cade generalmente tra il 20 e il 22 giugno), regalando le giornate con il maggior numero di ore di luce dell’anno nell’emisfero boreale.

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