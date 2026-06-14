Cilento

Incidente sulla Bussentina a Caselle in Pittari: scontro tra due auto, traffico in tilt

Scontro tra due auto poco dopo le 13:00. Nessun ferito grave, ma sul posto è stato necessario l'intervento del 118 e dei Carabinieri. Disagi alla circolazione

Maria Emilia Cobucci

Un incidente stradale si è verificato poco dopo le 13:00 lungo la Strada Statale 517 “Bussentina” nel territorio di Caselle in Pittari. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture: una Seat e una Jeep Renegade.

Dinamica e soccorsi sul posto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti pare che tra le due automobili ci sia stato un tamponamento ma nessuno dei conducenti sembra abbia riportato ferite gravi.

Sul luogo dello scontro si è però resa necessaria la presenza dei sanitari del 118 per accertare le condizioni di salute dei due automobilisti.

L’intervento dei Carabinieri e i disagi alla circolazione

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sapri per i necessari rilievi del caso. Rallentamenti al traffico veicolare si sono registrati sull’importante arteria.

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