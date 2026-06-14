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Perito: al via l’iter per intitolare un largo a Donato Apolito, lo storico dirigente comunale che non si fermò nemmeno durante la malattia

Il Comune di Perito intitola un'area pubblica a Donato Apolito, storico dirigente dei Servizi Demografici scomparso di recente. Un tributo a 42 anni di straordinaria dedizione.

Antonio Pagano
Perito Municipio

Il Comune di Perito ha deciso di intitolare un’area di circolazione pubblica (largo) alla memoria di Donato Apolito, già stimato Dirigente Comunale. La Giunta ha approvato ufficialmente la proposta di deliberazione predisposta dal Sindaco, Pietro Apolito, per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia amministrativa e della comunità locale.

Chi era Donato Apolito: una vita al servizio della comunità

Il Sign. Donato Apolito, nato a Perito (SA) il 22 luglio 1953 e scomparso a Vallo della Lucania (SA) il 15 febbraio 2026, ha dedicato l’intera esistenza alla macchina pubblica. Ha infatti prestato servizio presso il Comune di Perito dal febbraio 1978 ad agosto 2020 – per oltre 42 anni – in qualità di Dirigente dei Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentrati, ricoprendo inoltre il delicato ruolo di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe.

Un riconoscimento ai meriti eccezionali e al senso del dovere

L’intitolazione del largo rappresenta un doveroso riconoscimento per i meriti eccezionali acquisiti dal dipendente durante la sua lunga carriera. Come si legge nell’atto, il suo percorso è stato contrassegnato da un rigoroso e intransigente rispetto della legge, da una straordinaria abnegazione lavorativa persino in gravi condizioni di criticità della salute e dalla generosa messa a disposizione dei propri spazi domestici a favore di colleghi, collaboratori e concittadini, pur di non interrompere mai i servizi essenziali di Stato Civile e Anagrafe.

Al via l’iter

La deliberazione della Giunta sarà ora trasmessa alla Prefettura di Salerno per la relativa autorizzazione del Prefetto. L’Ente ha così richiesto una formale autorizzazione in deroga al Prefetto di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, essendo il Sig. Donato Apolito deceduto da meno di dieci anni.

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