Il Cilento diventa un set: a Gioi e Cardile i casting per il film RAI “Il Vento della Libertà”

Il Comune di Gioi è pronto a trasformarsi in un set cinematografico: la produzione “Loups Garoux Produzioni”, con la collaborazione della Proloco di Gioi, ha annunciato l’apertura ufficiale del casting per il film “Il Vento della Libertà”.

La pellicola sarà sviluppata sia come serie televisiva (da 3 a 6 puntate) per la RAI, sia come prodotto cinematografico di tiratura internazionale. L’opera è tratta dall’omonimo libro “Il Vento della Libertà” di Giovanni Maio, che racconta in versione romanzata la storia della famiglia Riccio di Cardile e dei moti del Cilento del 1828. La presentazione ufficiale del volume e del progetto filmico si terrà a Cardile, frazione del Comune di Gioi, il prossimo 27 giugno.

I provini rappresentano la prima fase pratica e centrale del casting per la ricerca di attori e figure locali che faranno parte di questo importante progetto storico. Le selezioni si divideranno in due appuntamenti:

Prima sessione (Gioi): domenica 28 giugno 2026 , dalle ore 11:00 alle ore 19:00, presso il centro Polifunzionale “Sala Ventre” di Gioi (SA).

, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, presso il centro Polifunzionale “Sala Ventre” di Gioi (SA). Seconda sessione (Cardile): lunedì 29 giugno 2026, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso la sala polifunzionale della frazione.

I candidati saranno accolti e valutati da una commissione d’eccezione composta da figure chiave dello sviluppo artistico del film: Marta Bifano (Produttrice Cinematografica) e Francesca Pedrazza Gorlero (Sceneggiatrice).

Criteri di partecipazione: si cercano volti autentici

Questi primi provini sono aperti al pubblico senza alcuna distinzione di età per i maggiorenni (i minori sono ammessi a partire dai 14 anni, se accompagnati). Non è richiesta esperienza pregressa nel campo della recitazione, poiché si cercano volti autentici ed espressivi.

Il casting è rivolto a tutto il territorio, con una particolare attenzione e un invito mirato verso:

Giovani della provincia di Salerno provenienti dagli Istituti Scolastici superiori del territorio;

Iscritti e frequentanti di scuole di danza, palestre e centri sportivi del territorio cilentano (utili anche per ruoli dinamici e di azione legati alle vicende storiche del film).

Cronoprogramma della giornata del 28 giugno a Gioi

La giornata di domenica presso la “Sala Ventre” seguirà il seguente calendario ufficiale:

Ore 11:00 | Apertura e Accoglienza: Inizio della registrazione dei partecipanti e consegna dei numeri d’ordine per l’accesso alla sala casting.

Inizio della registrazione dei partecipanti e consegna dei numeri d’ordine per l’accesso alla sala casting. Ore 11:30 | Inizio Sessione Mattutina: Avvio dei primi colloqui individuali e delle prove di espressività e lettura davanti alla commissione.

Avvio dei primi colloqui individuali e delle prove di espressività e lettura davanti alla commissione. Ore 14:00 – 15:00 | Sessione Pomeridiana e Focus Giovani: Fascia oraria consigliata e agevolata per l’afflusso degli studenti o degli atleti provenienti dai vari comuni del Cilento.

Fascia oraria consigliata e agevolata per l’afflusso degli studenti o degli atleti provenienti dai vari comuni del Cilento. Ore 18:30 | Ultimo Accesso alla Registrazione: Chiusura della lista di attesa per garantire lo svolgimento degli ultimi provini entro l’orario stabilito.

Chiusura della lista di attesa per garantire lo svolgimento degli ultimi provini entro l’orario stabilito. Ore 19:00 | Chiusura dei Lavori: Termine della prima sessione pratica.

Cosa portare e come prepararsi ai provini

Per partecipare alle selezioni è necessario presentarsi muniti di:

Abbigliamento consigliato: Si suggerisce un abbigliamento semplice, comodo e un trucco minimale, in modo da lasciare emergere i tratti naturali del viso.

Documento d’identità: Un documento di riconoscimento valido in corso di validità (necessario anche per attestare la maggiore età).

Materiale facoltativo: Chi ne è in possesso può presentarsi con un breve curriculum vitae e due foto (un primo piano e una a figura intera). In caso contrario, i dati e i provini fotografici verranno raccolti direttamente in loco dallo staff della produzione.

Informazioni e contatti

Per ulteriori info e/o prenotazioni (consigliate), scrivere un messaggio email a: ilventodellaliberta@gmail.com, inviando Nome, Cognome e Data di nascita del richiedente. Info e Contatti: https://www.ilventodellaliber.com/provini.