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Futani, quasi 800mila euro per la sicurezza: l’ex scuola media diventerà un polo culturale e giovanile

Il Comune di Futani candida il progetto di adeguamento sismico dell'ex scuola media al bando per le Aree Interne. L'immobile ospiterà uffici comunali e un centro aggregativo.

Antonio Pagano
Futani, panorama

Il Comune di Futani, guidato dal sindaco Dario Trivelli, fa un passo decisivo verso la sicurezza del proprio patrimonio immobiliare e lo sviluppo sociale del territorio. L’Ente ha infatti deliberato la partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici, nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle “Aree Interne”. Si tratta di una misura strategica promossa in sinergia dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Un progetto da circa 800mila euro per l’ex scuola media

L’obiettivo concreto dell’amministrazione comunale è ottenere il finanziamento per i lavori di miglioramento e adeguamento antisismico dell’immobile di proprietà dell’Ente che un tempo ospitava la scuola media, una struttura attualmente inutilizzata. Il piano economico dell’intervento è ambizioso e prevede una spesa complessiva che ammonta a 793.031,00 euro.

Da struttura abbandonata a polo di aggregazione giovanile

Il progetto non si limiterà alla fondamentale messa in sicurezza e all’adeguamento sismico dell’edificio, ma ne prevede una completa rifunzionalizzazione. Una volta terminati i lavori, lo stabile cambierà volto per diventare la nuova sede degli uffici cultura del Comune di Futani, trasformandosi contestualmente in un polo della cultura e dell’aggregazione giovanile. Per garantire la continuità del progetto, la Giunta comunale si è ufficialmente impegnata a mantenere la destinazione d’uso dell’edificio per almeno 10 anni dalla conclusione dell’intervento.

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