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Omignano, fondi regionali nel mirino: nasce il progetto “Una Biblioteca per il Cilento”

Il Comune di Omignano partecipa al bando della Regione Campania per potenziare la biblioteca comunale. Pronto il progetto da 13mila euro per nuovi arredi e tecnologie.

Antonio Pagano
Biblioteca

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, si muove per intercettare nuove risorse destinate alla cultura. L’Ente ha infatti manifestato l’intenzione di partecipare all’Avviso Pubblico approvato dalla Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/05/2026) per l’accesso ai contributi a sostegno delle biblioteche di enti locali e di interesse locale per l’annualità 2026.

Il progetto “Una Biblioteca per il Cilento”

L’obiettivo strategico dell’amministrazione comunale è il finanziamento del progetto “Una Biblioteca per il Cilento”. La proposta progettuale, che prevede una spesa complessiva di 13.000,00 euro, è finalizzata al completamento dell’allestimento della Biblioteca Comunale.

I fondi saranno utilizzati per l’acquisizione di nuovi arredi e attrezzature tecniche di ultima generazione, elementi funzionali al miglioramento dei servizi bibliotecari e alla piena fruibilità degli spazi.

Più servizi e cultura per il territorio

L’intervento non si limiterà a un restyling estetico, ma avrà un forte impatto sociale. Il potenziamento delle dotazioni consentirà di migliorare la funzionalità della Biblioteca Comunale, incrementare la qualità dei servizi offerti all’utenza e, soprattutto, favorire lo svolgimento di attività culturali, educative e formative rivolte a tutta la popolazione, trasformando la struttura in un polo di aggregazione per il territorio cilentano.

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